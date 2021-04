V tábore na Tenerife sa pobili migranti, polícia zatkla osem ľudí

Las Palmas 6. apríla (TASR) - Španielska poriadková polícia zadržala osem migrantov podozrivých z účasti na násilných potýčkach, ktoré vypukli v utečeneckom tábore na Kanárskych ostrovoch. Informovala o tom v utorok agentúra AP s odvolaním sa na tamojšie úrady a humanitárnych pracovníkov.



K potýčkam došlo v pondelok neskoro večer v tábore Las Raíces, ktorý je najväčším na ostrove Tenerife. Policajti na rozohnanie násilníkov museli použiť gumové projektily.



Zranenia utrpelo viacero ľudí a do tábora museli privolať niekoľko sanitiek.



Nemenovaný obyvateľ tábora pre AP povedal, že biť sa začali utečenci zo Senegalu a Maroka. Predchádzala tomu hádka o jedlo.



Tábor Las Raíces má kapacitu 2400 ľudí. Humanitárne organizácie však dlhodobo upozorňujú na to, že tábor je preľudnený a že jeho obyvateľov trápi nedostatok jedla či teplej vody.



Kanárske ostrovy predstavujú hlavnú vstupnú bránu do Európy predovšetkým pre migrantov z oblasti západnej Afriky a Maroka. Od začiatku roka sa ich tam doplavilo už priližne 23.000.