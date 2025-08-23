< sekcia Zahraničie
V tábore v Nemecku obliali farbou židovských protidemonštrantov
Podľa polície na okraji protestného tábora v parku na severe Frankfurtu nad Mohanom v piatok poobede farbou zasiahli troch členov židovskej komunity.
Autor TASR
Berlín 23. augusta (TASR) - Niekoľkých účastníkov protestného tábora v západonemeckom Frankfurte nad Mohanom obviňujú z antisemitizmu po tom, čo pri hádke so židovskými protidemonštrantmi ohľadom vojny v Pásme Gaze troch z nich obliali farbou. Informuje o tom TASR podľa sobotňajšej správy agentúry DPA.
Podľa polície na okraji protestného tábora v parku na severe Frankfurtu nad Mohanom v piatok poobede farbou zasiahli troch členov židovskej komunity. „Spočiatku došlo k slovnej hádke medzi účastníkmi zhromaždenia a inou skupinou, ktorá sa na zhromaždení nezúčastňovala, týkajúcej sa súčasného konfliktu na Blízkom východe,“ uvádza vo vyhlásení polícia.
Následne členovia protestného tábora „vyprázdnili tuby s farbou smerom k druhej skupine ľudí“ a zasiahli pri tom troch ľudí. Miestna polícia uvádza, že vyšetruje škody na majetku a oznámila taktiež podanie trestného oznámenia. V okolí protestného tábora navyše plánuje posilniť svoju prítomnosť.
Na frankfurtskom protestnom tábore sa zúčastňuje približne 1000 účastníkov, ktorí tam plánujú stanovať až do 26. augusta. Podľa organizátorov je cieľom tábora vytvoriť priestor pre stretnutia, zoznamovania, vzdelávanie a diskusie.
Napätie v tábore v uplynulých dňoch už narástlo po tom, čo jeho odporcovia na oplotenie parku vyvesili fotografie izraelských rukojemníkov unesených palestínskou militantnou skupinou Hamas.
Podľa polície na okraji protestného tábora v parku na severe Frankfurtu nad Mohanom v piatok poobede farbou zasiahli troch členov židovskej komunity. „Spočiatku došlo k slovnej hádke medzi účastníkmi zhromaždenia a inou skupinou, ktorá sa na zhromaždení nezúčastňovala, týkajúcej sa súčasného konfliktu na Blízkom východe,“ uvádza vo vyhlásení polícia.
Následne členovia protestného tábora „vyprázdnili tuby s farbou smerom k druhej skupine ľudí“ a zasiahli pri tom troch ľudí. Miestna polícia uvádza, že vyšetruje škody na majetku a oznámila taktiež podanie trestného oznámenia. V okolí protestného tábora navyše plánuje posilniť svoju prítomnosť.
Na frankfurtskom protestnom tábore sa zúčastňuje približne 1000 účastníkov, ktorí tam plánujú stanovať až do 26. augusta. Podľa organizátorov je cieľom tábora vytvoriť priestor pre stretnutia, zoznamovania, vzdelávanie a diskusie.
Napätie v tábore v uplynulých dňoch už narástlo po tom, čo jeho odporcovia na oplotenie parku vyvesili fotografie izraelských rukojemníkov unesených palestínskou militantnou skupinou Hamas.