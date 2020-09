V talianskej Kampánii zaviedli povinné nosenie rúšok na verejnosti

Rím 24. septembra (TASR) - V juhotalianskom regióne Kampánia, do ktorého patrí aj Neapol, zaviedli vo štvrtok povinné nosenie rúšok na verejnosti. Oznámil to najvyšší predstaviteľ tamojšej samosprávy Vincenzo de Luca s tým, že toto opatrenie ostane v platnosti do 4. októbra, informovala agentúry DPA.



Podľa De Lucu sa opatrenie nevzťahuje na deti mladšie ako šesť rokov ani ľudí stravujúcich sa v reštauráciách či baroch. Taktiež neplatí pre osoby, ktoré na verejnosti športujú či cvičia.



Obdobné opatrenie ako Kampánia, ktorá momentálne zaznamenáva najviac nových prípadov nákazy spomedzi talianskych regiónov, prijalo v stredu večer aj mesto Janov. Povinnosť nosenia rúšok tam zaviedli pre historické centrum, v ktorom častejšie dochádza k zhromažďovaniu veľkého počtu ľudí a dodržiavanie rozstupov je náročné.



V regióne Ligúria, ktorého metropolou je práve Janov, do nedele sprísnili epidemiologické opatrenia. V meste La Spezia i celej rovnomennej provincii, ktorá je považovaná za aktuálne ohnisko vírusu, zatvorili školy.



Vo zvyšku Talianska je povinné nosiť rúška v obchodoch a od 18.00 h do 06.00 h taktiež na miestach, kde sa zhromažďuje veľa ľudí a dodržiavanie dostatočných rozstupov nie je možné, napríklad na námestiach. Toto opatrenie platí od polovice augusta.



Taliansko patrilo ešte v marci a apríli ku krajinám, ktoré pandémia zasiahla najviac. Šírenie nákazy sa mu však následne podarilo dostať pod kontrolu lepšie ako mnohým iným európskym krajinám. Od polovice júla tam však opäť dochádza k nárastu počtu infikovaných, uvádza DPA.



Za uplynulých 24 hodín pribudlo v Taliansku 1786 nových prípadov nákazy a 23 súvisiacich úmrtí. Od začiatku pandémie tam zaznamenali 304.323 prípadov nákazy a 35.781 úmrtí.



V Taliansku sa však momentálne testuje oveľa viac ľudí, ako na začiatku pandémie. Za posledných 24 hodín sa uskutočnil testovali rekordný počet 108.019 osôb.



Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) pripadalo v Taliansku za uplynulých 14 dní len 34,7 nakazených na 100.000 obyvateľov. Toto číslo je výrazne nižšie ako v Španielsku (320 nakazených na 100.000 obyvateľov) či Francúzska (204,5 nakazených).



"Situácia v Taliansku je dnes rozhodne lepšia ako v iných európskych krajinách a sme aj lepšie pripravení — aj čo sa týka zdravotníctva — čeliť novej vlne (nákazy)," povedal taliansky premiér Giuseppe Conte v rozhovore pre denník La Stampa.