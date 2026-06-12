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V talianskej obľúbenej destinácii sa zrútil vrtuľník, hlásia obeť
Na základe počiatočných zistení súkromný vrtuľník vzlietol z areálu vily na západnom brehu tohto jazera.
Autor TASR
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Rím 12. júna (TASR) - Pri jazere Maggiore na severe Talianska sa v piatok zrútil vrtuľník. Podľa tamojšieho hasičského zboru pri nehode zahynula jedna osoba a ďalšie tri utrpeli zranenia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr ANSA a DPA.
Na základe počiatočných zistení súkromný vrtuľník vzlietol z areálu vily na západnom brehu tohto jazera. Krátko po štarte zrejme došlo k turbulenciám a vrtuľník sa zrútil.
Pri nehode zahynul pilot, ktorým bol podnikateľ zo Švajčiarka, informuje DPA. Zranenia utrpeli tri osoby z Nemecka, dve z nich letecky previezli do nemocnice.
Podľa denníka Il Sole 24 Ore mal pilot okolo 70 rokov a žil vo vile, z areálu ktorej vzlietol vrtuľník. Zranené osoby boli priateľmi podnikateľa.
Jazero Maggiore leží na hraniciach so Švajčiarskom a je druhým najväčším v Taliansku. Oblasť jazera je podľa DPA obľúbenou rekreačnou destináciou.
Na základe počiatočných zistení súkromný vrtuľník vzlietol z areálu vily na západnom brehu tohto jazera. Krátko po štarte zrejme došlo k turbulenciám a vrtuľník sa zrútil.
Pri nehode zahynul pilot, ktorým bol podnikateľ zo Švajčiarka, informuje DPA. Zranenia utrpeli tri osoby z Nemecka, dve z nich letecky previezli do nemocnice.
Podľa denníka Il Sole 24 Ore mal pilot okolo 70 rokov a žil vo vile, z areálu ktorej vzlietol vrtuľník. Zranené osoby boli priateľmi podnikateľa.
Jazero Maggiore leží na hraniciach so Švajčiarskom a je druhým najväčším v Taliansku. Oblasť jazera je podľa DPA obľúbenou rekreačnou destináciou.
Un elicottero è precipitato a Solcio di Lesa, sul Lago Maggiore, nella mattina di venerdì 12 giugno. Dalle prime informazioni dei soccorsi che sono arrivati sul posto il bilancio sarebbe di un morto e tre feriti. L’incidente sarebbe avvenuto nella zona del camping della piccola… pic.twitter.com/77tKmtoAqW— La Stampa (@LaStampa) June 12, 2026