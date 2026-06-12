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V talianskej obľúbenej destinácii sa zrútil vrtuľník, hlásia obeť

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Na základe počiatočných zistení súkromný vrtuľník vzlietol z areálu vily na západnom brehu tohto jazera.

Autor TASR
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Rím 12. júna (TASR) - Pri jazere Maggiore na severe Talianska sa v piatok zrútil vrtuľník. Podľa tamojšieho hasičského zboru pri nehode zahynula jedna osoba a ďalšie tri utrpeli zranenia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr ANSA a DPA.

Na základe počiatočných zistení súkromný vrtuľník vzlietol z areálu vily na západnom brehu tohto jazera. Krátko po štarte zrejme došlo k turbulenciám a vrtuľník sa zrútil.

Pri nehode zahynul pilot, ktorým bol podnikateľ zo Švajčiarka, informuje DPA. Zranenia utrpeli tri osoby z Nemecka, dve z nich letecky previezli do nemocnice.

Podľa denníka Il Sole 24 Ore mal pilot okolo 70 rokov a žil vo vile, z areálu ktorej vzlietol vrtuľník. Zranené osoby boli priateľmi podnikateľa.

Jazero Maggiore leží na hraniciach so Švajčiarskom a je druhým najväčším v Taliansku. Oblasť jazera je podľa DPA obľúbenou rekreačnou destináciou.


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