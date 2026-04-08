V talianskej provincii Campobasso sa obnovil rozsiahly zosuv pôdy
Situácia na mieste je podľa Ciciliana zložitá a takou zostane niekoľko týždňov, ak nie mesiacov.
Autor TASR
Campobasso 8. apríla (TASR) - Niekoľko desiatok ľudí preventívne evakuovali z mestečka Petacciato ležiaceho na juhu Talianska v provincii Campobasso, kde sa v dôsledku daždivého počasia v stredu ráno znova aktivoval rozsiahly zosuv pôdy. Uviedol to šéf talianskej civilnej ochrany Fabio Ciciliano. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA odvolávajúcej sa na talianske médiá.
Situácia na mieste je podľa Ciciliana zložitá a takou zostane niekoľko týždňov, ak nie mesiacov. Ako informovala televízna stanica RAI, prebieha tam takzvaný prerušovaný zosuv pôdy, ktorý nie je možné natrvalo zastaviť, ale jeho účinky sa dajú zmierniť. V rokoch 1906 - 2015 bolo zaznamenaných najmenej 15 čiastkových zosuvov pôdy, ktoré často nasledovali po obdobiach silných dažďov. Zasiahnutá oblasť má plochu približne štyri štvorcové kilometre, pričom čelo zosuvu je dlhé asi štyri kilometre.
Zosuv pôdy ovplyvňuje aj dôležité dopravné trasy. Úsek diaľnice A14 spájajúcej severné Taliansko s juhovýchodom krajiny je uzavretý v oboch smeroch. Pozastavená je tiež železničná doprava. Dopravnú situáciu zhoršilo nedávne uzavretie úseku štátnej cesty číslo 16 po zrútení viaduktu v mestečku Montenero di Bisaccia.
V celej provincii Campobasso boli v stredu z dôvodu núdzovej situácie spôsobenej zosuvom pôdy zatvorené všetky školy.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová je v neustálom kontakte s miestnymi úradmi. Podľa nej i miestnych úradov reálne hrozí, že Taliansko zostane v dôsledku dopravných obmedzení „v podstate rozdelené na dve časti“.
„Situácia v Petacciate sa netýka len jednej oblasti, ale celej krajiny. Narušenie by mohlo trvať týždne, pričom existuje reálne riziko izolácie Apúlie a rozdelenia Talianska na dve časti pozdĺž jednej z hlavných dopravných trás. Je to perspektíva, ktorú nemôžeme podceniť,“ uviedol Vito Leccese, starosta mesta Bari.
Situácia na mieste je podľa Ciciliana zložitá a takou zostane niekoľko týždňov, ak nie mesiacov. Ako informovala televízna stanica RAI, prebieha tam takzvaný prerušovaný zosuv pôdy, ktorý nie je možné natrvalo zastaviť, ale jeho účinky sa dajú zmierniť. V rokoch 1906 - 2015 bolo zaznamenaných najmenej 15 čiastkových zosuvov pôdy, ktoré často nasledovali po obdobiach silných dažďov. Zasiahnutá oblasť má plochu približne štyri štvorcové kilometre, pričom čelo zosuvu je dlhé asi štyri kilometre.
Zosuv pôdy ovplyvňuje aj dôležité dopravné trasy. Úsek diaľnice A14 spájajúcej severné Taliansko s juhovýchodom krajiny je uzavretý v oboch smeroch. Pozastavená je tiež železničná doprava. Dopravnú situáciu zhoršilo nedávne uzavretie úseku štátnej cesty číslo 16 po zrútení viaduktu v mestečku Montenero di Bisaccia.
V celej provincii Campobasso boli v stredu z dôvodu núdzovej situácie spôsobenej zosuvom pôdy zatvorené všetky školy.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová je v neustálom kontakte s miestnymi úradmi. Podľa nej i miestnych úradov reálne hrozí, že Taliansko zostane v dôsledku dopravných obmedzení „v podstate rozdelené na dve časti“.
„Situácia v Petacciate sa netýka len jednej oblasti, ale celej krajiny. Narušenie by mohlo trvať týždne, pričom existuje reálne riziko izolácie Apúlie a rozdelenia Talianska na dve časti pozdĺž jednej z hlavných dopravných trás. Je to perspektíva, ktorú nemôžeme podceniť,“ uviedol Vito Leccese, starosta mesta Bari.