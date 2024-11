V Taliansku debatujú o fašistickom plameni v logu Meloniovej strany

Rím 21. novembra (TASR) - Minister vo vláde talianskej premiérky Giorgie Meloniovej navrhol odstrániť zeleno-bielo-červený plameň z loga jej strany Bratia Talianska (FdI), ktorý podľa neho pripomína fašizmus talianskeho vojnového diktátora Benita Mussoliniho. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy tlačovej agentúry DPA.



"Ak sa chceme pozerať dopredu, potom príde čas uhasiť tento plameň," povedal denníku Il Foglio minister pre parlamentné vzťahy Luca Ciriani.



Plameň v talianskych národných farbách pochádza z loga Talianskeho sociálneho hnutia (MSI). Niekdajšiu krajne pravicovú stranu založili Mussoliniho stúpenci v roku 1946 a plameň bol považovaný za symbol večného plameňa horiaceho na Mussoliniho hrobe.



V roku 1995 sa MSI zmenilo na umiernenejšiu Národnú alianciu (AN), ktorá si ponechala tento symbol, a AN sa v roku 2012 zmenila na FdI pod vedením Meloniovej .



Ciriani je čelným predstaviteľom FdI v Senáte. Plameň v logu strany podľa neho patrí "minulosti" a časom bude z neho odstránený. "Možno to nebude hneď, ale raz to určite príde," uviedol.



Túto myšlienku odmietol další vysokopostavený člen strany Fabio Rampelli, podpredseda Poslaneckej snemovne - dolnej komory parlamentu.



"Náš symbol vo voľbách podporilo takmer 30 percent Talianov. Nezdá sa mi, že by s tým ľudia mali problém. Naopak, možno nás volia práve preto, že v nás horí oheň," citoval jeho slová denník Corriere della Sera.



Strana FdI o tejto otázke diskutovala pred voľbami v roku 2022, ktoré ju v koalícii troch strán vyniesli k moci. Strana sa rozhodla ponechať si sporný plameň v logu, pričom Meloniová vyhlásila, že je na to hrdá.