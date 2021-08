V Taliansku je proti koronavírusu zaočkovaných už 60 percent ľudí

Rím 1. augusta (TASR) - Taliansku sa podarilo dosiahnuť míľnik pri očkovaní svojej populácie proti koronavírusu. V krajine je už totiž plne zaočkovaných 60 percent obyvateľov od 12 rokov. V nedeľu to oznámil komisár talianskej vlády poverený bojom proti pandémii koronavírusu Francesco Figliuolo, informovala agentúra DPA.



Podľa Figliuoleho tieto čísla zaznamenajú, že oboma dávkami protikoronavírusovej vakcíny zaočkovali v Taliansku už 32,4 milióna ľudí. Do konca leta by Taliansko chcelo mať zaočkovaných až 80 percent obyvateľstva, čím by krajina podľa Figliuoleho dosiahla kolektívnu imunitu.



V nedeľu však nefungovala po kybernetickom útoku internetová stránka talianskeho regiónu Lazio, v ktorom sa nachádza aj metropola Rím. Miestny obyvatelia sa preto nemohli prihasiť na očkovanie.



Tento víkend v krajine pritom protestovali tisícky ľudí proti opatreniam, ktoré majú čoskoro vstúpiť do platnosti. Od 6. augusta sa totiž všetci ľudia, ktorí budú chcieť jesť v interiéroch reštaurácií, budú musieť preukázať buď potvrdením o zaočkovaní aspoň prvou dávkou vakcíny, potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo negatívnym testom.



Vláda má tento týždeň okrem toho rokovať aj o ďalšom kontroverznom návrhu, a to o zavedení povinného očkovania pre učiteľov. Podľa talianskeho ministra zdravotníctva Roberta Speranzu nie je proti koronavírusu zaočkovaných až 15 percent učiteľov.



Sedemdňová incidencia prednedávnom v Taliansku stúpla na 58 prípadov na 100.000 obyvateľov. V krajine sa stále vedú diskusie o tom, aký dopad mali na pandemickú situáciu futbalové majstrovstvá EURO 2020. Podľa talianskych zdravotníckych úradov totiž od polovice júna evidujú viac nakazených mužov vo veku od 10 do 39 rokov ako žien.