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V Taliansku ľudia demonštrovali proti migrácii i na podporu migrantov
Konali sa po tom, ako občianska iniciatíva žiadajúca opatrenia voči migrantom získala dostatok podpisov na predloženie parlamentu.
Autor TASR
Rím 13. júna (TASR) – Desaťtisíce ľudí pochodovali v sobotu ulicami talianskeho hlavného mesta Rím na demonštrácii za sprísnenie imigračnej politiky krajiny i proteste proti tomuto podujatiu. Konali sa po tom, ako občianska iniciatíva žiadajúca opatrenia voči migrantom získala dostatok podpisov na predloženie parlamentu. Informovali o tom agentúry AP, píše TASR.
Pod petíciu iniciatívy „Remigrazione e Riconquista“ (Remigrácia a znovudobytie) sa podpísalo viac ako 50.000 ľudí, bude tak o nej musieť diskutovať taliansky parlament. Termín hlasovania zatiaľ nestanovili.
Návrh podporovaný pravicovými skupinami vyzýva na dôrazné opatrenia voči cudzincom, ako sú nútené návraty, stimuly na odchod z Talianska a ďalšie kroky, ktoré by sa podľa kritikov mohli dotknúť aj ľudí s trvalým pobytom v krajine.
Na protiimigračnom pochode sa zišlo niekoľko tisíc demonštrantov z celého Talianska, ktorí spievali národnú hymnu. Mnohí z nich viackrát zdvihli ruku vo fašistickom pozdrave a kričali „Duce! Duce!“ v odkaze na diktátora Benita Mussoliniho, priblížila AP.
Konkurenčná promigračná demonštrácia sa konala večer v inej časti Ríma za účasti desaťtisícov stúpencov rôznych ľavicových skupín a odborov. Niektorí mávali palestínskymi vlajkami.
Na bezpečnosť a oddelenie oboch skupín dohliadali tisíce policajtov. Násilnosti neboli hlásené.
Debata o migrácii je chúlostivou otázkou pre pravicovú koalíciu talianskej premiérky Giorgie Meloniovej. Protiimigračná strana Liga otvorenie parlamentnej diskusie podporila, Meloniovej Bratia Talianska a ich centristickí spojenci sa však k návrhu spojenému s extrémistickými skupinami stavajú opatrnejšie.
Kritici z radov opozičných strán a právnych expertov tvrdia, že návrh by porušil ústavné a medzinárodné antidiskriminačné zásady, pretože by cielil na ľudí na základe etnického pôvodu, a to aj v prípade naturalizovaných občanov a ich potomnkov.
Kontroverzia prichádza aj v čase, keď Meloniovej vláda presadzuje rozširovanie legálnej migrácie, pričom schválila viacročný plán prijatia státisícov pracovníkov z krajín mimo EÚ s cieľom vyriešiť nedostatok pracovných síl v kľúčových odvetviach hospodárstva, dodala AP.
Pod petíciu iniciatívy „Remigrazione e Riconquista“ (Remigrácia a znovudobytie) sa podpísalo viac ako 50.000 ľudí, bude tak o nej musieť diskutovať taliansky parlament. Termín hlasovania zatiaľ nestanovili.
Návrh podporovaný pravicovými skupinami vyzýva na dôrazné opatrenia voči cudzincom, ako sú nútené návraty, stimuly na odchod z Talianska a ďalšie kroky, ktoré by sa podľa kritikov mohli dotknúť aj ľudí s trvalým pobytom v krajine.
Na protiimigračnom pochode sa zišlo niekoľko tisíc demonštrantov z celého Talianska, ktorí spievali národnú hymnu. Mnohí z nich viackrát zdvihli ruku vo fašistickom pozdrave a kričali „Duce! Duce!“ v odkaze na diktátora Benita Mussoliniho, priblížila AP.
Konkurenčná promigračná demonštrácia sa konala večer v inej časti Ríma za účasti desaťtisícov stúpencov rôznych ľavicových skupín a odborov. Niektorí mávali palestínskymi vlajkami.
Na bezpečnosť a oddelenie oboch skupín dohliadali tisíce policajtov. Násilnosti neboli hlásené.
Debata o migrácii je chúlostivou otázkou pre pravicovú koalíciu talianskej premiérky Giorgie Meloniovej. Protiimigračná strana Liga otvorenie parlamentnej diskusie podporila, Meloniovej Bratia Talianska a ich centristickí spojenci sa však k návrhu spojenému s extrémistickými skupinami stavajú opatrnejšie.
Kritici z radov opozičných strán a právnych expertov tvrdia, že návrh by porušil ústavné a medzinárodné antidiskriminačné zásady, pretože by cielil na ľudí na základe etnického pôvodu, a to aj v prípade naturalizovaných občanov a ich potomnkov.
Kontroverzia prichádza aj v čase, keď Meloniovej vláda presadzuje rozširovanie legálnej migrácie, pričom schválila viacročný plán prijatia státisícov pracovníkov z krajín mimo EÚ s cieľom vyriešiť nedostatok pracovných síl v kľúčových odvetviach hospodárstva, dodala AP.