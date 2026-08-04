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V Taliansku má 27 veľkých miest vo štvrtok výstrahu pred horúčavami
Červený stupeň (úroveň 3) označuje stav, keď dlhodobé vysoké teploty predstavujú vážne zdravotné riziko pre celú populáciu, vrátane mladých a zdravých ľudí.
Autor TASR
Rím 4. augusta (TASR) — Najvyššia – červená - výstraha pred horúčavami bola na štvrtok vydaná pre všetkých 27 veľkých miest v Taliansku, ktoré monitoruje tamojšie ministerstvo zdravotníctva. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správy agentúry ANSA a spravodajskej televízie Sky TG24.
Taliansko v týchto dňoch zažíva v poradí štvrtú tohtoročnú vlnu extrémnych horúčav, počas ktorej teploty v niektorých oblastiach presahujú hranicu 40 stupňov.
Aktuálne platí výstraha červeného stupňa pre 25 veľkých miest - Bolzano, Campobasso, Civitavecchiu, Florenciu, Frosinone, Latinu, Perugiu, Rieti, Rím, Turín, Viterbo, Bolognu, Bresciu, Cagliari, Miláno, Neapol, Pescara, Benátky, Veronu, Cataniu, Janov, Palermo, Terst, Anconu a Bari. Vo štvrtok sa k nim pridajú aj Messina a Reggio Calabria.
Červený stupeň (úroveň 3) označuje stav, keď dlhodobé vysoké teploty predstavujú vážne zdravotné riziko pre celú populáciu, vrátane mladých a zdravých ľudí.
Tohtoročné horúčavy sa v Taliansku spájajú s množstvom nadmerných úmrtí a spolu s požiarmi a suchom spôsobujú značné škody najmä v poľnohospodárstve.
V stredu dopoludnia usporiadajú preto poslanci koalície Aliancia zelených a ľavice (AVS) na námestí Piazza Colonna v Ríme pred Palácom Chigi tzv. flashmob, ktorým chcú upozorniť na ignorovanie problému klimatickej zmeny vládou premiérky Giorgie Meloniovej. AVS vo vyhlásení tvrdí, že zatiaľ čo Taliansko sužujú sucho, lesné požiare, vlny horúčav a čoraz extrémnejšie poveternostné udalosti, vláda nedokáže zaviesť potrebné opatrenia na riešenie klimatickej krízy a naďalej ju vymazáva z politickej agendy.
Talianska metropola Rím pre pokračujúce horúčavy predlžuje do 14. augusta iniciatívu Il Grande Freddo (Veľký chlad), v rámci ktorej je obyvateľom počas horúčav sprístupnených deväť klimatizovaných kín a 11 knižníc. Kiná ponúkajú dve bezplatné projekcie denne a knižnice poskytujú návštevníkom vodu. Iniciatívu mesto spustilo 23. júla a do 4. augusta, keď s mala skončiť, využilo ponúkané priestory viac ako 20.000 ľudí. Vzhľadom na vysoký záujem verejnosti a pokračujúce horúčavy sa ju mesto rozhodlo predĺžiť.
Taliansko v týchto dňoch zažíva v poradí štvrtú tohtoročnú vlnu extrémnych horúčav, počas ktorej teploty v niektorých oblastiach presahujú hranicu 40 stupňov.
Aktuálne platí výstraha červeného stupňa pre 25 veľkých miest - Bolzano, Campobasso, Civitavecchiu, Florenciu, Frosinone, Latinu, Perugiu, Rieti, Rím, Turín, Viterbo, Bolognu, Bresciu, Cagliari, Miláno, Neapol, Pescara, Benátky, Veronu, Cataniu, Janov, Palermo, Terst, Anconu a Bari. Vo štvrtok sa k nim pridajú aj Messina a Reggio Calabria.
Červený stupeň (úroveň 3) označuje stav, keď dlhodobé vysoké teploty predstavujú vážne zdravotné riziko pre celú populáciu, vrátane mladých a zdravých ľudí.
Tohtoročné horúčavy sa v Taliansku spájajú s množstvom nadmerných úmrtí a spolu s požiarmi a suchom spôsobujú značné škody najmä v poľnohospodárstve.
V stredu dopoludnia usporiadajú preto poslanci koalície Aliancia zelených a ľavice (AVS) na námestí Piazza Colonna v Ríme pred Palácom Chigi tzv. flashmob, ktorým chcú upozorniť na ignorovanie problému klimatickej zmeny vládou premiérky Giorgie Meloniovej. AVS vo vyhlásení tvrdí, že zatiaľ čo Taliansko sužujú sucho, lesné požiare, vlny horúčav a čoraz extrémnejšie poveternostné udalosti, vláda nedokáže zaviesť potrebné opatrenia na riešenie klimatickej krízy a naďalej ju vymazáva z politickej agendy.
Talianska metropola Rím pre pokračujúce horúčavy predlžuje do 14. augusta iniciatívu Il Grande Freddo (Veľký chlad), v rámci ktorej je obyvateľom počas horúčav sprístupnených deväť klimatizovaných kín a 11 knižníc. Kiná ponúkajú dve bezplatné projekcie denne a knižnice poskytujú návštevníkom vodu. Iniciatívu mesto spustilo 23. júla a do 4. augusta, keď s mala skončiť, využilo ponúkané priestory viac ako 20.000 ľudí. Vzhľadom na vysoký záujem verejnosti a pokračujúce horúčavy sa ju mesto rozhodlo predĺžiť.