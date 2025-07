V Taliansku na vstup do lietadla stačí palubný lístok

Rím 11. júla (TASR) - Cestujúci v Taliansku sa pred nástupom na vnútroštátny let alebo v rámci schengenského priestoru nemusia povinne preukazovať dokladom totožnosti. Podľa prezidenta Talianskeho úradu pre civilné letectvo (ENAC) sa tým zrýchli nastupovanie do lietadiel, TASR o tom píše podľa webu avionews.it a agentúry ANSA.



Cestujúcim po novom stačí palubný lístok, povedal prezident ENAC Pierluigi Di Palma v rozhovore pre denník Corriere della Sera s tým, že rozhodnutie schválilo talianske ministerstvo vnútra.



„Letiská sú chránené miesta a nastal čas považovať leteckú dopravu za rovnocennú s cestovaním vlakom,“ zdôraznil Di Palma. „Z bezpečnostných dôvodov sa nič nemení: každý, kto prichádza k (odletovej) bráne, bude musieť prejsť cez detektor kovov,“ vysvetlil.



„Je jasné, že vás môžu zastaviť a skontrolovať orgány činné v trestnom konaní a im musíte predložiť doklad totožnosti,“ dodal di Palma. Pasy ani občianske preukazy preto nesmú zostať doma a cestujúci ich musia mať pri sebe v čase neočakávanej kontroly, inak im nebude umožnený nástup do lietadla.



Talianska Organizácia pre ochranu práv a dôstojnosť spotrebiteľov a používateľov (Codacons) sa obáva, že niektorí cestujúci môžu zneužiť palubné lístky tretích strán alebo nastupovať do lietadla v prestrojení. Podľa nej musí byť bezpečnosť leteckej dopravy uprednostnená pred rýchlosťou letiskových postupov.