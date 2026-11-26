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V Taliansku obvinili za 20 rokov zo zneužívania 356 duchovných
Prípady sa týkali 385 obetí.
Autor TASR
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Rím 25. novembra (TASR) - Katolícka cirkev v Taliansku dostala v rokoch 2001 až 2021 oznámenia o prípadoch sexuálneho zneužívania, v ktorých figurovalo 356 duchovných. Vyplýva to z prvotných informácií z dlhoočakávanej štúdie, ktorú zverejnili v stredu výskumníci z Bolonskej univerzity a Inštitútu Innocenti vo Florencii, informuje agentúra AFP, píše TASR.
Prípady sa týkali 385 obetí. Celkovo proti 123 duchovným sa viedlo konanie pred talianskymi súdmi, uvádza sa v štúdii.
V súvislosti s prípadmi bolo zaznamenaných 166 súdnych rozhodnutí, z ktorých 57 vyústilo do právoplatných trestov odňatia slobody. Výskumníci však nezisťovali, či niektorí duchovní neboli odsúdení opakovane.
Sedem z desiatich obetí tvorili chlapci, väčšinou vo veku od 11 do 17 rokov.
Štúdia je prvou celoštátnou sondážou sexuálneho zneužívania maloletých duchovnými, ktorú si objednala talianska katolícka cirkev. Vznikla niekoľko rokov po podobných vyšetrovaniach vo Francúzsku, Nemecku a Švajčiarsku.
Prípady nahlásili vo vyše polovici z celkového počtu 226 talianskych diecéz. Niektoré sa však do prieskumu nezapojili, zatiaľ čo 65 z nich neuviedlo v sledovanom období žiadne známe prípady. Celkovo sa na štúdii zúčastnilo 198 diecéz v krajine.
„Tieto zločiny odhaľujú zlo, ktoré prenikalo cirkvou. Musíme ho pomenovať a uznať jeho ohavnosť,“ povedal kardinál Matteo Zuppi, predseda Biskupskej konferencie Talianska. „Pochopenie tohto javu nám pomáha zasiahnuť tam, kde je to potrebné. Chceme, aby cirkev bola bezpečným miestom,“ dodal.
Cirkevné orgány prijali opatrenia voči 218 z celkového počtu 356 obvinených duchovných. Štúdia analyzovala nahlásené prípady, nie celkový rozsah zneužívania v talianskej cirkvi, pripomína web denníka Avvenire.
Prípady sa týkali 385 obetí. Celkovo proti 123 duchovným sa viedlo konanie pred talianskymi súdmi, uvádza sa v štúdii.
V súvislosti s prípadmi bolo zaznamenaných 166 súdnych rozhodnutí, z ktorých 57 vyústilo do právoplatných trestov odňatia slobody. Výskumníci však nezisťovali, či niektorí duchovní neboli odsúdení opakovane.
Sedem z desiatich obetí tvorili chlapci, väčšinou vo veku od 11 do 17 rokov.
Štúdia je prvou celoštátnou sondážou sexuálneho zneužívania maloletých duchovnými, ktorú si objednala talianska katolícka cirkev. Vznikla niekoľko rokov po podobných vyšetrovaniach vo Francúzsku, Nemecku a Švajčiarsku.
Prípady nahlásili vo vyše polovici z celkového počtu 226 talianskych diecéz. Niektoré sa však do prieskumu nezapojili, zatiaľ čo 65 z nich neuviedlo v sledovanom období žiadne známe prípady. Celkovo sa na štúdii zúčastnilo 198 diecéz v krajine.
„Tieto zločiny odhaľujú zlo, ktoré prenikalo cirkvou. Musíme ho pomenovať a uznať jeho ohavnosť,“ povedal kardinál Matteo Zuppi, predseda Biskupskej konferencie Talianska. „Pochopenie tohto javu nám pomáha zasiahnuť tam, kde je to potrebné. Chceme, aby cirkev bola bezpečným miestom,“ dodal.
Cirkevné orgány prijali opatrenia voči 218 z celkového počtu 356 obvinených duchovných. Štúdia analyzovala nahlásené prípady, nie celkový rozsah zneužívania v talianskej cirkvi, pripomína web denníka Avvenire.