V Taliansku po afére s influencerkou odstúpil minister kultúry

Rím 7. septembra (TASR) — Taliansky minister kultúry Gennaro Sangiuliano z pravicovo-populistickej vládnucej strany Bratia Talianska (FdI) premiérky Giorgie Meloniovej v piatok odstúpil zo svojej funkcie. Vyvodil tým dôsledky z aféry s influencerkou, ktorú už niekoľko rozoberajú talianske médiá, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru APA.



Sangiuliano oznámil svoju rezignáciu po stretnutí s Meloniovou, ktorá za jeho nástupcu vymenovala novinára a riaditeľa múzea súčasného umenia MAXXI v Ríme Alessandra Giuliho. Ten následne zložil sľub do rúk prezidenta Sergia Mattarellu.



Influencerka Maria Rosaria Bocciaová (42) koncom augusta na Instagrame oznámila, že Sangiuliano ju vymenoval za osobitnú poradkyňu ministerstva kultúry pre summit ministrov kultúry krajín G7, ktorý Taliansko ako súčasná predsednícka krajina tejto skupiny organizovalo v Pompejach od 19. do 21. septembra. V tejto funkcii údajne mala prístup k dôverným dokumentom.



Škandál vypukol po tom, keď ministerstvo kultúry tvrdenie influencerky poprelo. Tá potom začala na sociálnych sieťach zverejňovať fotografie so Sangiulianom z rôznych verejných podujatí či e-maily. Tvrdila, že sprevádzala ministra na niekoľkých cestách, ktoré platilo ministerstvo kultúry.



V stredu, v snahe udržať si funkciu, Sangiuliano poskytol obsiahly rozhovor pre televíziu, v ktorom sa pokúsil vysvetliť svoj vzťah s Bocciaovou. Povedal, že všetko sa začalo v máji, ale trval na tom, že to ukončil "koncom júla, začiatkom augusta". Ukázal tiež bankové výpisy, aby poprel tvrdenia, že influencerka cestovala za štátne peniaze. Minister sa so slzami v očiach ospravedlnil svojej manželke i Meloniovej.



Podľa Bocciaovej existujú ľudia, ktorí Sangiuliana vydierajú za láskavosti, ktoré im poskytol. "Počula som rozhovory a čítala správy od ľudí, ktorí podľa mňa ministra vydierali," tvrdí. Za tieto slová ju zrejme čaká žaloba za ohováranie, keďže Sangiuliano plánuje podľa Bocciaovej právnika podniknúť právne kroky proti tým, ktorí ho označujú za vydierateľného.



Aféra s influencerkou je ďalšou vážnou ranou pre Sangiulianov imidž. V apríli sa strápnil slovami o objaviteľovi Krištofovi Kolumbovi. Na kultúrnom podujatí v Taormine na Sicílii povedal, že "Kolumbus chcel oboplávať Zem, aby sa dostal do Indie na základe teórií Galilea Galileiho". Galilei sa však narodil v Pise až v roku 1564, zatiaľ čo Kolumbus začal svoju prvú plavbu v auguste 1492.