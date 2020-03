V Taliansku podľahlo koronavírusu ďalších 919 ľudí

V Taliansku podľahlo nákaze spôsobenej novým koronavírusom ďalších 919 ľudí. Je to najvyšší denný nárast od 20. februára, začiatku vypuknutia pandémie. Počet mŕtvych tak stúpol na 9134, informovala v piatok večer spravodajská televízia Sky Tg24 s odvolaním sa na Úrad pre civilnú ochranu.



Do tohto počtu nie ja započítaných 50 mŕtvych hlásených vo štvrtok z regiónu Piemont.



Celkový počet infikovaných osôb - vrátane obetí a uzdravených - dosiahol 86.498. Predstavuje to nárast o 5909 prípadov oproti 6153 prípadom registrovaným vo štvrtok.



Z koronavírusu sa v Taliansku vyliečilo 10.950 ľudí, čo je o 589 viac ako vo štvrtok.



Po piatich týždňoch od oficiálneho začiatku pandémie v Taliansku registruje táto krajina v tejto chvíli podľa najnovších údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa najviac nakazených na svete. Na druhom mieste sú USA a tretia je Čína, ale vzhľadom na očakávané aktualizácie údajov v najbližších hodinách sa toto poradie zrejme zmení.