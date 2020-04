Taliansko hlási ďalších 382 ľudí, ktorí podľahli koronavírusu

Rím 28. apríla (TASR) - Taliansko zaznamenalo za posledných 24 hodín ďalších 382 úmrtí na ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom SARS-CoV-2, informovala v utorok agentúra ANSA s odvolaním sa na predstaviteľov Úradu pre civilnú ochranu.



V krajine tak podľahlo nákaze už 27.359 ľudí. Celkovo v nej zaznamenali 201.505 prípadov nákazy, a to vrátane mŕtvych, uzdravených a momentálne infikovaných.



V Taliansku pribudlo za posledný deň 2091 nakazených novým koronavírusom.



Denné údajne v Taliansku klesajú od 27. marca, keď nastal vrchol krízy, ale koronavírus sa naďalej šíri, predovšetkým na severe krajiny. Napísala to tlačová agentúra AP.



V talianskom ohnisku koronavírusovej krízy, v severnom meste Cremona, majú aj problém navyše: hromadí sa tam kontaminovaný nemocničný odpad.



Zdravotníci v nemocnici v Cremone v ťažko zasiahnutom severnom regióne Lombardsko vravia, že nával pacientov od marca spôsobil, že bezpečné zbavovanie sa odpadu je citlivou záležitosťou.



Personál treba vyškoliť v správnom zaobchádzaní so všetkým - od plachiet, ochranných masiek až po injekčné striekačky. Sú to štandardné nemocničné predmety, ale teraz počas pandémie nebezpečnejšie.



"V porovnaní s obdobím pred pandémiou sa teraz množstvo potenciálne infekčného odpadu zdvojnásobilo až takmer strojnásobilo," uviedla pre tlačovú agentúru AFP riaditeľka manažmentu pre odpad v tejto nemocnici Maria Rosario Vinová.