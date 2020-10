Talianskom zmietajú protesty, krajina hlási rekordný nárast nakazených

Rím 28. októbra (TASR) - Taliansko v utorok zaznamenalo 21.994 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je najvyšší denný počet od začiatku pandémie, informovala agentúra DPA. Vo viacerých miestach v krajine sa konali protesty proti opatreniam.



Počet úmrtí v spojitosti s chorobou COVID-19 sa v utorok zvýšil o 221. Znepokojivý je podľa DPA i prudko rastúci počet pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti.



Niekoľko stoviek ľudí vrátane členov talianskej neofašistickej strany Forza Nuova (Nová sila) sa v utorok okolo 19.00 h dostalo v Ríme do potýčok s políciou.



Demonštranti podpaľovali odpadkové koše a ničili zaparkované bicykle a skútre. Poriadková polícia použila vodné delá.



Stovky demonštrantov sa v noci na utorok zhromaždili v Miláne pred sídlom regionálnej vlády neďaleko hlavnej železničnej stanice. Niektorí z nich hádzali kamene, zápalné bomby a pyrotechniku.



Polícia v utorok v spojitosti s výtržnosťami v Miláne zadržala 28 ľudí.



Demonštranti v Turíne na severozápade krajiny rozbíjali okná obchodov, zapaľovali svetlice, hádzali fľaše a prevracali smetiaky.



Šesť osôb zatkli a približne 10 príslušníkov polície utrpelo zranenia.



Demonštrácie sa konali i v ďalších mestách vrátane Neapola, sicílskej Catanie a Triestu na severovýchode krajiny - neďaleko hraníc so Slovinskom.



V pondelok v Taliansku vstúpili do platnosti nové opatrenia. Bary a reštaurácie musia byť od 18.00 h zatvorené a fanúšikovia majú úplný zákaz vstupu na futbalové štadióny. Zatvorené sú aj posilňovne a plavárne.



Mnohí Taliani sú podľa DPA otrávení novými obmedzeniami po tom, ako museli vydržať jeden z najdlhšie trvajúcich lockdownov na svete, i v súvislosti s neradostnými hospodárskymi vyhliadkami.



Talianska vláda v utorok schválila pomoc vo výške 2,4 miliardy eur pre pracovníkov a podniky zasiahnuté opatreniami.