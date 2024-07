V Taliansku pozastavili príkaz na usmrtenie medveďa

Rím 20. júl (TASR) - Regionálny správny súd pozastavil príkaz na usmrtenie medvedice, ktorá zrejme napadla a zranila francúzskeho turistu na severe Talianska v provincii Tridentsko. Podľa spoločnosti na ochranu práv zvierat LEAL, ktorá podala žalobu, o tom súd rozhodol ešte v piatok, píše TASR na základe správy agentúry ANSA.



Štyridsaťtriročného muža previezli v utorok do nemocnice s poraneniami rúk a nôh po útoku. Francúz si bol zabehať v oblasti Naroncola. Najvyšší predstaviteľ autonómnej provincie Tridentsko Maurizio Fugatti dal následne príkaz na likvidáciu medveďa podozrivého z napadnutia.



Vlani zomrel v tej istej provincii aj 26-ročný bežec po útoku medveďa. Zviera následne úrady odchytili a nariadili utratenie, no skupiny na ochranu práv zvierat tomu zabránili. Úrady preto rozhodli o premiestnení medveďa do rezervácie mimo Talianska.



V marci schválili provinčné orgány nariadenie, na základe ktorého sa môže usmrtiť až osem "problémových" medveďov v rokoch 2024 aj 2025. Ide tak o reakciu na výrazne zvýšené počty týchto zvierat po ich opätovnom nasadení do oblasti v rokoch 1996 až 2004. Ochranárske organizácie však voči rozhodnutiu podali námietky.