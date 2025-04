V Taliansku preverujú ďalšie údajné prelety dronov

Rím 1. apríla (TASR) - Prokuratúra v talianskej provincii Lombardsko preveruje podozrenie z ďalšieho narušenia bezletovej zóny v oblasti jazera Lago Maggiore, kde sa nachádza dôležité výskumné centrum a zbrojovka. Informovali v utorok agentúra ANSA a televízia Sky, píše TASR.



Vyšetrovatelia sa snažia potvrdiť správy o údajných šiestich preletoch dronu v priebehu piatich dní. Podľa správ z justičných zdrojov sa vyšetrovanie zameriava aj na hypotézu, že drony boli ovládané na diaľku zo vzdialenosti nie väčšej ako niekoľko desiatok kilometrov od výskumného centra. Sústreďujú sa v tejto súvislosti na oblasť Varese, kde údajne žije veľa prorusky naladených ľudí.



Objasňovanie prípadu sťažuje absencia očitých svedkov. Dron bol zachytený len rádiofrekvenčným detekčným systémom.



Detektory, ako vysvetlili vyšetrovacie zdroje, zaznamenali frekvencie, ktoré by mohli byť spojené so zariadením ruskej výroby ako ich zdrojom. V súvislosti s tým vyšetrovatelia pokračujú vo vypočúvaní svedkov, výskumníkov a bezpečnostných predstaviteľov v centre.



Oblasť, nad ktorou drony údajne prelietavali, je oficiálne bezletovou zónou. V danej lokalite - v obci Ispra pri jazere Lago Maggiore - sa totiž nachádza Spoločné výskumné centrum (JRC) zriadené Európskou komisiou, v ktorom prebieha výskum aspektov týkajúcich sa bezpečnosti dronov. V tejto oblasti sú aj továrne zbrojovky Leonardo.



Prokuratúra v Lombardsku začala v tejto kauze trestné stíhanie proti neznámym páchateľom. Vyšetrovatelia pracujú s hypotézou, že by mohlo ísť o politickú alebo vojenskú špionáž za účelom terorizmu, doplnila televízia Sky.