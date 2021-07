V Taliansku prvýkrát mimo klinických štúdií implantovali umelé srdce

Paríž/Neapol 20. júla (TASR) - Klinika Azienda Ospedaliera dei Colli v juhotalianskom Neapole sa v pondelok stala prvou v Európe, kde bolo mimo klinickej štúdie implantované biokompatibilné umelé srdce vyrábané francúzskou spoločnosťou Carmat.



Prijímateľom umelého srdca je 56-ročný muž, ktorý čaká na transplantáciu srdca od darcu. Vďaka tomuto zásahu sa mu obnoví funkcia pľúc potrebná na začatie procesu zaradenia do zoznamu čakateľov na transplantáciu, vysvetlila profesorka Marisa De Feová, vedúca oddelenia kardiochirurgie a transplantológie v Monaldiho nemocnici v Neapole.



Pacient je momentálne hospitalizovaný na jednotke intenzívnej kardiochirurgie. Je neustále sledovaný, jeho stav je stabilizovaný a dýcha spontánne. Lekári však vzhľadom na náročnosť operácie o ďalšej prognóze zatiaľ nehovoria, napísal na svojom webe denník Napolitoday.it.



Podľa agentúry AFP náklady na operáciu – viac ako 150.000 eur – boli uhradené z regionálneho zdravotného systému, pretože taliansky celoštátny systém túto liečbu nepokryje, kým sa nebude používať niekoľko rokov.



Umelé srdce vyvinuté vo Francúzsku sa predáva pod značkou Aeson a má byť alternatívou pre pacientov s terminálnym biventrikulárnym srdcovým zlyhaním.



Spoločnosť Carmat vo svojom vyhlásení z pondelka konštatovala, že šlo o prvú implantáciu umelého srdca mimo klinickej štúdie. Označila to za významný krok, pričom zdôraznila, že ide o "prvý uskutočnený predaj" umelého srdca od jej založenia.



Spoločnosť Carmat dostala vlani v decembri administratívne označenie CE, umožňujúce predaj umelého srdca na území Európskej únie. Na trh vo Francúzsku a v Nemecku bolo umelé srdce uvedené v druhom štvrťroku 2021.



Táto certifikácia bola založená na výsledkoch štúdie, ktorá sa začala v roku 2016 a ešte stále trvá. Z výsledkov štúdie, ktoré boli zverejnené v novembri 2019 na základe dát týkajúcich sa prvých 11 pacientov vyplýva, že 73 percent z nich buď prežilo s protézou šesť mesiacov, alebo za rovnakú dobu absolvovalo úspešnú transplantáciu srdca od ľudského darcu.



Okrem Francúzska boli v rámci štúdie umelé srdcia implantované pacientom v Dánsku, Česku a Kazachstane.



Ako na svojej stránke uvádza pražský Inštitút klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM), ktorý sa tiež zapojil do štúdie, biokompatibilné umelé srdce sa od ľudského vzhľadom trochu líši, ale z hľadiska vnútornej konfigurácie ho úplne napodobňuje a nahrádza. Váži necelý kilogram – 900 gramov. Je teda takmer trikrát ťažšie než priemerné srdce zdravého človeka.



Niektorým pacientom toto nové umelé srdce pomáha preklenúť obdobie, kým dôjde k transplantácii srdca od darcu; iným zachraňuje a skvalitňuje život a je pre nich konečným variantom.



Umelé srdce obsahuje 17 integrovaných senzorov, ktoré aktuálne vyhodnocujú kľúčové parametre pacienta. Preto dokáže regulovať i srdcový tep v závislosti od záťaže pacienta pri denných činnostiach, takže v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami náhrad pôsobí "fyziologickejšie".



Talianski lekári oceňujú, že táto nová technológia je ľahšia na manipuláciu v pooperačnej fáze a "zaisťuje pacientom lepšiu kvalitu života".



Pred niekoľkými dňami, 15. júla, spoločnosť Carmat oznámila, že jej umelé srdce bolo v rámci klinickej štúdie implantované pacientovi v americkom štáte Severná Karolína.



V rámci klinického skúšania schváleného americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) má byť vybraných ešte desať pacientov vhodných na transplantáciu.