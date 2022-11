V Taliansku rozbili prevádzačský gang pašujúci migrantov z Tuniska

Rím 17. novembra (TASR) - Talianska polícia vo štvrtok oznámila, že zatkla 12 ľudí zo skupiny, ktorá prepravovala migrantov z Tuniska na Sicíliu, pričom po ďalších šiestich podozrivých bezpečnostné zložky ešte pátrajú. Píše o tom agentúra AFP.



Podozrivé osoby – 11 Tunisania a siedmi Taliani – používali na pašovanie ľudí menšie člny so silnými motormi. Naraz dokázali prepašovať na Sicíliu 10–30 osôb z rozličných miest na tuniskom pobreží. Takáto jedna cesta im trvala aj menej než štyri hodiny, spresnila polícia vo vyhlásení.



Migranti boli "vystavovaní neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu" a počas cesty boli ich životy vo "vážnom ohrození", dodali talianski policajti.



Vodcami pašeráckej skupiny boli jeden Tunisan a jedna žena z juhosicílskeho mesta Niscemi – a to aj napriek tomu, že obaja boli v predmetnom čase v domácom väzení. Spoliehali sa totiž na pomoc celého radu iných ľudí, ktorých úlohou bolo okrem iného zberať od migrantov peniaze a naloďovať na tuniskom pobreží nové osoby.



Za plavbu platili migranti v hotovosti v Tunisku ešte pred odchodom na Sicíliu 3000–5000 eur na osobu. To znamená, že pašeráci si tak za jednu plavbu zarobili 30.000–70.000 eur, vypočítala talianska polícia.