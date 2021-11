V Taliansku sa aj napriek pandémii covidu otvárajú lyžiarske strediská

Rím 20. novembra (TASR) - Lyžiarske strediská na severe Talianska sa po niekoľkých mesiacoch, keď museli byť uzavreté pre pandémiu koronavírusu, znovu otvárajú na tohtoročnú zimnú sezónu. Ich majitelia sa však obávajú, že zhoršujúca sa epidemiologická situácia v Európe by mohla spôsobiť opätovné zavedie nových reštriktívnych opatrení, informovala agentúra Reuters.



Fabio Sacco — prezident konzorcia Skirama, ktoré vlastní niekoľko lyžiarskych stredísk v talianskom regióne Tridentsko-Horná Adiža, — uviedol, že na túto chvíľu čakali strediská od marca, keď v Taliansku zaviedli lockdown.



"Je to naozaj vzrušujúca chvíľa... Vládne tu však aj istá neistota a strach pre trend zhoršujúcej sa pandemickej situácie. Strediská nášho konzorcia sa však otvoria, rovnako ako aj ostatné strediská v Tridentsku, a sú pripravené zvládnuť rozličné vývoje situácie," uviedol Sacco.



Európu v súčasnosti sužuje štvrtá vlna pandémie, ktorá prinútila taliansku susednú krajinu Rakúsko oznámiť zavedenie celoštátneho lockdownu. Podobný krok pritom zvažuje aj Nemecko, píše Reuters. Prísnejšie opatrenia však pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu zavadzajú aj mnohé ďalšie európske krajiny.



Počet prípadov nákazy koronavírusom pritom začal stúpať aj v Taliansku, a to najmä na severe krajiny, kde sa nachádza väčšina lyžiarskych stredísk.



Tak ako mnohé iné európske krajiny aj Taliansko v snahe spomaliť šírenie nákazy koronavírusom zaviedlo používanie covidpasov. Slúžia ako potvrdenie o očkovaní proti koronavírusu, negatívnom výsledku testu alebo nedávnom prekonaní ochorenia COVID-19.



Covidpasmi sa pritom budú musieť v Taliansku preukazovať aj návštevníci lyžiarskych stredísk, ktorí okrem toho musia dodržiavať aj opatrenia týkajúce sa nosenia rúšok a dodržiavania odstupov.