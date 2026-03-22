< sekcia Zahraničie
V Taliansku sa koná referendum o ústavnej reforme súdnictva
Autor TASR
Rím 22. marca (TASR) - V Taliansku sa v nedeľu začalo dvojdňové referendum o zmene ústavy, ktorá by v prípade schválenia zásadne upravila fungovanie súdnictva. Ide o kľúčový projekt pravicovej vlády premiérky Giorgie Meloniovej, pre ktorú sa hlasovanie stalo dôležitou skúškou voličskej podpory. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a AP.
Reformu už prijali obe komory parlamentu, keďže si však vyžaduje zmenu ústavy, musí prejsť aj referendom. V tom nie je hranica pre platnosť a ústavný zákon tak bude schválený, ak dostane viac hlasov za ako proti. Vyjadriť sa môže viac ako 46 miliónov Talianov, výsledky sa očakávajú do pondelka večera.
Stúpenci zmien argumentujú, že zmodernizujú pomalý súdny systém a posilnia transparentnosť. Talianska pravica okrem toho už dlho tvrdí, že veľká časť justície je spojená s ľavicou. Podľa kritikov však reforma nerieši deklarované priority a ohrozí nezávislosť súdnictva, v ktorom môže zvýšiť politický vplyv.
Základom reformy je oddelenie kariérnych dráh sudcov a prokurátorov, ktorí sa dosiaľ môžu rozhodnúť pre zmenu svojho pôsobenia, hoci to zriedka využívajú. Ústavný zákon by tiež zaviedol nové samosprávne dozorné orgány pre obe skupiny a na výbere ich členov by sa podieľal parlament.
Napriek politickému sporu panuje v Taliansku široká zhoda, že justícia si vyžaduje reformu, hoci sa rôznia názory na to, ako to dosiahnuť. Právne konania často trvajú oveľa dlhšie ako v iných európskych krajinách a podľa jedného prieskumu len 40 percent Talianov justícii dôveruje.
