V Taliansku sa môžu proti covidu očkovať aj deti od 12 do 15 rokov

Rím 3. júna (TASR) - V Taliansku je od štvrtka možné očkovať proti novému koronavírusu všetkých ľudí starších ako 12 rokov. Stalo sa tak po tom, ako Európska agentúra pre lieky (EMA) minulý týždeň schválila vakcínu od konzorcia Pfizer/BioNTech aj pre deti vo veku 12-15 rokov. Informoval o tom denník The Guardian.



Zdravotnícki odborníci však varovali, že o očkovaní detí proti covidu by sa malo uvažovať len vo výnimočných prípadoch, pretože môže vyvolať praktické i etické otázky.



"Deti do určitej miery covid šíria, hoci samé majú len zriedkavo ťažký priebeh tohto ochorenia. Ak im dáte vakcínu, vystavujete ich riziku možných vedľajších účinkov - v ich prípade preto musí existovať nejaký významný a hmatateľný prínos, nielen nepriama ochrana dospelých pred (ochorením) COVID-19," uviedol v tejto súvislosti profesor Adam Finn pôsobiaci na Bristolskej univerzite.



Vakcináciu sa v Taliansku po pomalom štarte, ktorý spôsobili organizačné problémy a nedostatočné dodávky očkovacích látok, podarilo medzičasom zrýchliť. Podaných bolo dosiaľ viac ako 35 miliónov dávok vakcín. Oboma dávkami je už zaočkovaných 12,4 milióna Talianov, čiže takmer 23 percent populácie, vyplýva z údajov ministerstva zdravotníctva.



Tento týždeň dorazí do Talianska dodávka ďalších 2,5 milióna dávok vakcín, oznámil komisár talianskej vlády poverený bojom proti pandémii koronavírusu Francesco Figliuolo. V stredu dopravili na vojenské letisko Pratica di Mare približne 370.000 dávok vakcíny od firmy Johnson & Johnson, počas štvrtka má doraziť 1,7 milióna dávok od AstraZenecy a v piatok takmer 400.000 dávok očkovacej látky od firmy Moderna, uviedla agentúra APA.