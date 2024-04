V Taliansku sa začal nový proces s A. Knoxovou v prípade ohovárania

Florencia 10. apríla (TASR) - V talianskej Florencii sa v stredu začal nový súdny proces s Amandou Knoxovou. V prípade víťazstva by sa mohla očistiť od posledného obvinenia v súvislosti s vraždou spolubývajúcej, informuje TASR podľa agentúry AP.



Dnes už 36-ročná Knoxová sa stala celosvetovo známou v súvislosti so smrťou 21-ročnej Britky Meredith Kercherovej 1. novembra 2007 v meste Perugia, kde obe študovali a boli spolubývajúce.



Knoxová bola v roku 2009 odsúdená na 26 rokov odňatia slobody za sexuálny útok na Kercherovú, jej vraždu a ďalšie obvinenia. Jej spoluobžalovaný Raffaele Sollecito bol odsúdený na 25 rokov väzenia. V roku 2011 bola Knoxová oslobodená a o tri roky neskôr opäť odsúdená. V talianskom väzení strávila celkovo štyri roky. V roku 2015 ju najvyšší odvolací súd definitívne spoločne so Sollecitom zbavil obvinení.



Jediným usvedčeným z vraždy Kercherovej ostal Rudy Guede, imigrant z Pobrežia Slonoviny. V samostatnom proces ho odsúdili na 16-ročné väzenie. Po 13 rokoch bol podmienečne prepustený a v súčasnosti je vyšetrovaný pre napadnutie bývalej priateľky.



Údajného ohovárania sa Knoxová dopustila pri počiatočnom vyšetrovaní smrti Kercherovej. Z vraždy obvinila Patricka Lumumbu, majiteľa baru, v ktorom v tom čase brigádovala. Hoci sa obvinenie snažila potom odvolať, Lumumba vo väzbe strávil takmer dva týždne.



Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol, že pri prvotných výsluchoch boli porušené Knoxovej práva, lebo nedostala primeranú právnu a prekladateľskú pomoc. Taliansku nariadil zaplatiť jej odškodnenie 18.000 eur.



Taliansky kasačný súd vlani v novembri zrušil rozsudok v prípade ohovárania počas prvotných výsluchov a nariadil v tejto veci nové konanie. Ide o jediný odsudzujúci rozsudok voči Knoxovej, spod všetkých ostatných obvinení ju už oslobodili.



Knoxová po návrate do rodného Seattlu dokončila štúdium a o svojej kauze vydala knihu. V USA žije s manželom a dvoma deti. Neočakáva sa, že na súde vo Florencii bude osobne prítomná. Za ohováranie hrozí v Taliansku trojročný trest odňatia slobody, ktorý si však už odpykala počas takmer štvorročnej väzby.