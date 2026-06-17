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V Taliansku sa začal spor o vplyv sociálnych sietí na maloletých
Irene Roggerová-Uguesová z mesta Asti na severe Talianska uviedla, že jej dcéra Rossella začala v septembri 2023 vyhľadávať na internete depresívny obsah.
Autor TASR
Rím 17. júna (TASR) - Rodičia 12-ročnej Talianky, ktorá spáchala samovraždu po tom, ako bola dlhodobo vystavená obsahu o sebapoškodzovaní na sociálnych sieťach, sa pridali ku kolektívnej žalobe proti spoločnosti Meta - vlastníkovi sociálnych sietí Facebook a Instagram - a proti platforme TikTok. Rodiny požadujú prísnejšiu ochranu maloletých používateľov a väčšiu zodpovednosť prevádzkovateľov sociálnych sietí za fungovanie ich algoritmov. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters, píše TASR.
Irene Roggerová-Uguesová z mesta Asti na severe Talianska uviedla, že jej dcéra Rossella začala v septembri 2023 vyhľadávať na internete depresívny obsah. Algoritmy sociálnych sietí jej následne ponúkali čoraz viac podobných príspevkov. O päť mesiacov neskôr si dievča siahlo na život.
Rodičia až po dcérinej smrti zistili, že sociálne siete používala oveľa intenzívnejšie, ako predpokladali. Na Instagrame si vytvorila aj tajný profil s názvom Just a dead pers0n (Len mŕtva osoba).
Spomenutá žaloba predstavuje prvé kolektívne súdne konanie v Taliansku priamo namierené proti sociálnym sieťam a ich algoritmom. Rodiny žiadajú prísnejšie obmedzenia pre prístup maloletých k platformám a zintenzívnenie informovanosti o rizikách spojených s ich používaním.
Právny zástupca žalobcov Stefano Commodo ozrejmil, že cieľom konania nie je spochybňovať prínosy sociálnych sietí, ale odstrániť mechanizmy, ktoré môžu poškodzovať ich najzraniteľnejších používateľov. Argumentoval, že sociálne siete využívajú mechanizmy podobné hracím automatom, ktoré opakovaným vyplavovaním dopamínu podporujú vznik závislosti.
Spoločnosti Meta aj TikTok však odmietajú tvrdenia, že ich služby škodia mladým ľuďom. Zdôrazňujú, že eliminujú škodlivý obsah, obmedzujú odporúčanie rizikového konania a zavádzajú ochranné opatrenia pre tínedžerov.
Meta doplnila, že duševné zdravie mladých ľudí ovplyvňuje mnoho faktorov a vplyv sociálnych sietí závisí od spôsobu ich používania, dostupných ochranných mechanizmov aj miery rodičovského dohľadu. TikTok sa bráni, že dôsledne presadzuje pravidlá na ochranu duševného zdravia používateľov a odstraňuje viac ako 99 percent obsahu porušujúceho jeho smernice.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozorňuje, že problematické používanie sociálnych sietí, ktoré sa vyznačuje správaním podobným závislosti, sa medzi dospievajúcimi zvyšuje a je u nich spojené s nižšou mierou pohody, nedostatočným spánkom a rôznymi zdravotnými rizikami.
Štúdie publikované v americkom lekárskom časopise JAMA Pediatrics poukazujú aj na merateľné rozdiely vo vývoji mozgu u intenzívnych používateľov sociálnych sietí, najmä u tínedžerov.
Niektorí psychológovia varujú pred vyvodzovaním jednoduchých záverov o vplyve sociálnych médií na dospievajúcich. Vedúci Centra webovej psychopatológie v rímskej Gemelliho nemocnici Federico Tonioni uviedol, že pri práci s mladými ľuďmi je potrebné priznať si limity súčasných poznatkov. Zároveň zdôraznil, že neexistujú dôkazy, že by jeho pacienti bez existencie sociálnych sietí automaticky trpeli menej. Podľa neho by sa rodičia nemali spoliehať výlučne na kontrolu detí, ale skôr na vzájomnú komunikáciu a dôveru.
Reuters konštatoval, že v poslednom období sa v Európe zvyšuje pozornosť venovaná vplyvu sociálnych sietí na mladých ľudí - napríklad Spojené kráľovstvo tento týždeň oznámilo plány zakázať používanie sociálnych sietí deťom mladším ako 16 rokov. Dohľad nad internetovými platformami v rámci presadzovania aktu o digitálnych službách (DSA) sprísňuje aj Európska únia.
Irene Roggerová-Uguesová z mesta Asti na severe Talianska uviedla, že jej dcéra Rossella začala v septembri 2023 vyhľadávať na internete depresívny obsah. Algoritmy sociálnych sietí jej následne ponúkali čoraz viac podobných príspevkov. O päť mesiacov neskôr si dievča siahlo na život.
Rodičia až po dcérinej smrti zistili, že sociálne siete používala oveľa intenzívnejšie, ako predpokladali. Na Instagrame si vytvorila aj tajný profil s názvom Just a dead pers0n (Len mŕtva osoba).
Spomenutá žaloba predstavuje prvé kolektívne súdne konanie v Taliansku priamo namierené proti sociálnym sieťam a ich algoritmom. Rodiny žiadajú prísnejšie obmedzenia pre prístup maloletých k platformám a zintenzívnenie informovanosti o rizikách spojených s ich používaním.
Právny zástupca žalobcov Stefano Commodo ozrejmil, že cieľom konania nie je spochybňovať prínosy sociálnych sietí, ale odstrániť mechanizmy, ktoré môžu poškodzovať ich najzraniteľnejších používateľov. Argumentoval, že sociálne siete využívajú mechanizmy podobné hracím automatom, ktoré opakovaným vyplavovaním dopamínu podporujú vznik závislosti.
Spoločnosti Meta aj TikTok však odmietajú tvrdenia, že ich služby škodia mladým ľuďom. Zdôrazňujú, že eliminujú škodlivý obsah, obmedzujú odporúčanie rizikového konania a zavádzajú ochranné opatrenia pre tínedžerov.
Meta doplnila, že duševné zdravie mladých ľudí ovplyvňuje mnoho faktorov a vplyv sociálnych sietí závisí od spôsobu ich používania, dostupných ochranných mechanizmov aj miery rodičovského dohľadu. TikTok sa bráni, že dôsledne presadzuje pravidlá na ochranu duševného zdravia používateľov a odstraňuje viac ako 99 percent obsahu porušujúceho jeho smernice.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozorňuje, že problematické používanie sociálnych sietí, ktoré sa vyznačuje správaním podobným závislosti, sa medzi dospievajúcimi zvyšuje a je u nich spojené s nižšou mierou pohody, nedostatočným spánkom a rôznymi zdravotnými rizikami.
Štúdie publikované v americkom lekárskom časopise JAMA Pediatrics poukazujú aj na merateľné rozdiely vo vývoji mozgu u intenzívnych používateľov sociálnych sietí, najmä u tínedžerov.
Niektorí psychológovia varujú pred vyvodzovaním jednoduchých záverov o vplyve sociálnych médií na dospievajúcich. Vedúci Centra webovej psychopatológie v rímskej Gemelliho nemocnici Federico Tonioni uviedol, že pri práci s mladými ľuďmi je potrebné priznať si limity súčasných poznatkov. Zároveň zdôraznil, že neexistujú dôkazy, že by jeho pacienti bez existencie sociálnych sietí automaticky trpeli menej. Podľa neho by sa rodičia nemali spoliehať výlučne na kontrolu detí, ale skôr na vzájomnú komunikáciu a dôveru.
Reuters konštatoval, že v poslednom období sa v Európe zvyšuje pozornosť venovaná vplyvu sociálnych sietí na mladých ľudí - napríklad Spojené kráľovstvo tento týždeň oznámilo plány zakázať používanie sociálnych sietí deťom mladším ako 16 rokov. Dohľad nad internetovými platformami v rámci presadzovania aktu o digitálnych službách (DSA) sprísňuje aj Európska únia.