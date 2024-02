V Taliansku schválili spornú dohodu s Albánskom o ubytovaní migrantov

Rím 15. februára (TASR) - Taliansky Senát vo štvrtok definitívne schválil kontroverznú dohodu s Albánskom o ubytovaní migrantov počas azylového konania, ktorá je súčasťou snáh vlády o zdieľanie bremena migrácie so zvyškom Európy. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AP.



Návrh zákona bol schválený pomerom hlasov 93:61 po tom, ako ho predtým schválila dolná komora parlamentu. Dohodu teraz bude schvaľovať albánsky parlament, keďže tamojší ústavný súd jej dal v januári zelenú. Na základe päťročnej dohody Albánsko poskytne útočisko až pre 3000 migrantov v dvoch centrách, zatiaľ čo Taliansko urýchlene vybaví ich žiadosti o azyl.



Pravicová vláda premiérky Giorgie Meloniovej privítala dohodu ako prejav európskej solidarity a podporila ju aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Skupiny na ochranu ľudských práv však vyjadrili obavy, že Taliansko sa vzdáva svojich medzinárodných záväzkov. Stredoľavicová opozícia to označila za nákladnú propagandu pred júnovými voľbami do Európskeho parlamentu.



Podľa dohody bude vybudovanie a personálne zabezpečenie centier v Albánsku a zavedenie procesu kontroly na diaľku Taliansko počas piatich rokov stáť vyše 600 miliónov eur. Podľa opozície by sa tieto peniaze dali lepšie využiť na existujúce talianske centrá pre migrantov.



K opozícii sa vo štvrtok pridala aj talianska biskupská konferencia, ktorá odsúdila dohodu s Albánskom ako plytvanie verejnými výdavkami a "akt nezvládnutia migrácie a nezáujmu o tých posledných na zemi".



Vedúci biskupskej komisie pre migráciu arcibiskup Gian Carlo Perego vo vyhlásení uviedol, že 673 miliónov eur z rozpočtu sú "peniaze vyhodené do mora", ktoré mohli byť použité na vytvorenie pracovných miest alebo záchranu životov.