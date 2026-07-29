< sekcia Zahraničie
V Taliansku si závislí od alkoholu a drog budú môcť odpykať trest doma
Podľa navrhovateľov by z nového zákona mohlo mať prospech aj ďalších 3700 väzňov závislých na alkohole.
Autor TASR
Rím 29. júla (TASR) - Taliansky parlament v stredu schválil zákon, ktorý umožní väzňom závislým od drog a alkoholu odpykať si tresty odňatia slobody v domácom väzení pod podmienkou, že sa budú liečiť zo závislosti. Vláda sa takto pokúša uvoľniť miesta v preplnených väzniciach. TASR o tom píše podľa agentúr Reuters a ANSA.
Minister spravodlivosti Carlo Nordio uviedol, že opatrenie by sa mohlo vzťahovať na viac ako 10.000 drogovo závislých väzňov; celkový počet väzňov v Taliansku je približne 65.000. Podľa navrhovateľov by z nového zákona mohlo mať prospech aj ďalších 3700 väzňov závislých na alkohole.
Organizácia na ochranu práv väzňov Antigone upozorňuje, že kapacita talianskych väzníc je prekročená a v súčasnosti dosahuje 140 percent. Antigone uviedla, že prostriedky vyčlenené novým zákonom by pokryli iba menej ako 600 miest v resocializačných zariadeniach.
Premiérka Giorgia Meloniová už vyhlásila, že prijatie novej legislatívy je „víťazstvom na viacerých frontoch“, ktoré by malo zmierniť tlak na väznice a pomôcť odradiť závislých od páchania trestnej činnosti.
Minister spravodlivosti Carlo Nordio uviedol, že opatrenie by sa mohlo vzťahovať na viac ako 10.000 drogovo závislých väzňov; celkový počet väzňov v Taliansku je približne 65.000. Podľa navrhovateľov by z nového zákona mohlo mať prospech aj ďalších 3700 väzňov závislých na alkohole.
Organizácia na ochranu práv väzňov Antigone upozorňuje, že kapacita talianskych väzníc je prekročená a v súčasnosti dosahuje 140 percent. Antigone uviedla, že prostriedky vyčlenené novým zákonom by pokryli iba menej ako 600 miest v resocializačných zariadeniach.
Premiérka Giorgia Meloniová už vyhlásila, že prijatie novej legislatívy je „víťazstvom na viacerých frontoch“, ktoré by malo zmierniť tlak na väznice a pomôcť odradiť závislých od páchania trestnej činnosti.