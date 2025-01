V Taliansku v múzeách bezplatne postrážia psov svojich návštevníkov

Rím 20. januára (TASR) - Talianske múzeá s cieľom zvýšiť návštevnosť začali skúšať doplnkovú službu. Majiteľom psov počas prehliadky múzea ponúkajú starostlivosť o ich štvornohých miláčikov. TASR o tom informuje podľa webu Observer.



Služba je v súčasnosti bezplatná a po Ríme a Benátkach sa od 3. februára rozšíri na Bolognu a tamojšiu mestskú umeleckú zbierku a archeologické múzeum. Neskôr to budú aj galéria Uffizi vo Florencii a Národné archeologické múzeum v Neapole.



Ako prví využil službu v Ríme v nedeľu 12. januára návštevníci v múzeu súčasného umenia MAXXI, Národnom etruskom múzeu, Anjelskom hrade a Arca Pacis. Túto nedeľu 19. januára sa k nim pripojili Kolekcia Peggy Guggenheimovej, múzeá Correr na Námestí sv. Marka a v palácoch Ca' Pesaro a Ca' Rezzonico v Benátkach.



Postupne sa k nim pripoja ďalšie talianske múzeá vždy v prvý deň v mesiaci až do apríla 2026. Návštevníkom múzeí so psom sa odporúča rezervovať si miesto vopred online alebo prostredníctvom aplikácie.



Autorom myšlienky je londýnsky startup Bauadvisor, ktorý pred dvoma rokmi spustil platené služby stráženia psov za 10 eur na hodinu v 290 kultúrnych zariadeniach v 53 talianskych mestách. Na svojej webovej stránke sa startup propaguje ako "komunita" pre "šesťnohý turizmus" a okrem stráženia psov ponúka aj ďalšie služby.



Múzeá vhodné aj pre domáce zvieratá nie sú úplne neznáme. V roku 2023 Národné múzeum súčasného umenia v Aténach oslávilo 4. apríla Svetový deň túlavých zvierat tým, že návštevníkov vyzvalo na prehliadku aj s ich psami. V USA múzeá umožňujú vstup iba pre služobné psy, aj keď počas vernisáží a špeciálnych podujatí sa občas robia výnimky.