V Taliansku v súvislosti s nehodou lode s migrantmi zadržali 3 ľudí

Catanzaro 28. februára (TASR) — Talianske úrady zadržali troch ľudí, ktorí majú byť zodpovední za prevoz takmer 200 ľudí na drevenom plavidle z Turecka do Talianska. Pri jeho stroskotaní pri pobreží Kalábrie prišlo v nedeľu o život najmenej 64 ľudí. V utorok to oznámila miestna polícia, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Polícia uviedla, že jeden muž tureckej národnosti a dvaja Pakistanci sa rozhodli vydať do Talianska po mori i napriek nepriaznivému počasiu. Preživší označili túto trojicu mužov za "hlavných vinníkov tejto tragédie".



"Podľa predbežného vyšetrovania muži žiadali za nebezpečnú cestu od migrantov 8000 eur na osobu," uviedol veliteľ kalábrijskej finančnej polície Alberto Lippolis.



Podľa talianskych úradov loď vyplávala pred niekoľkými dňami z tureckého mesta Izmir s migrantmi z Afganistanu, Iránu a niekoľkých ďalších krajín. Haváriu prežilo najmenej 81 ľudí, 20 z nich hospitalizovali a jeden človek sa nachádza na jednotke intenzívnej starostlivosti. Záchranári v oblasti naďalej pátrajú po nezvestných.



Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf uviedol, že pri tomto nešťastí sa zrejme utopili viac než dve desiatky Pakistancov.



Turecko sa nachádza na jednej z najpoužívanejších trás, po ktorých sa pašujú ľudia do Európy, pripomína Reuters. Väčšina z nich sa chce dostať do Talianska.