V Taliansku vydali výstrahu aj pred teplom pre obľúbené destinácie

Rím 27. júna (TASR) - Talianske ministerstvo zdravotníctva v piatok varovalo občanov i turistov pred víkendovými horúčavami po celej krajine. Najvyššiu červenú výstrahu pred teplom vydalo až pre 21 miest, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Rezort zdravotníctva vydáva zelenú, žltú, oranžovú alebo červenú výstrahu pre 27 väčších talianskych miest každý deň. Ministerstvo odporučilo ľuďom, aby sa od 11.00 h do 18.00 h zbytočne nezdržiavali vonku a vyhľadali radšej klimatizované priestory. Teploty môžu na niektorých miestach dosahovať až 37 stupňov Celzia.



Výstraha sa týka aj hlavného mesta Rím, Milána či Benátok, kde práve prebieha svadba zakladateľa spoločnosti Amazon Jeffa Bezosa a bývalej televíznej moderátorky Lauren Sánchezovej. V Benátkach má v sobotu počas tretieho dňa osláv svadby, na ktorých vystúpi napríklad aj speváčka Lady Gaga, teplota dosahovať 32 stupňov Celzia, pocitovo vďaka vlhkosti až 36 stupňov Celzia.



Florencia dostala červenú výstrahu už v piatok. V sobotu sa očakáva maximálna teplota 37 stupňov. Maximum 36 stupňov môže byť v Ríme, Miláne a Neapole. Niektoré mestá uvedú sanitky a záchranárov do pohotovostného režimu a rozmiestnia ich do blízkosti turistických atrakcií.



Podľa vedcov sú extrémne horúčavy nespochybniteľným znakom globálneho otepľovania a očakáva sa, že časom budú stále častejšie, dlhšie a intenzívnejšie. Rok 2024 bol v dôsledku zmeny klímy najteplejším rokom v histórii a predpokladá sa, že rok 2025 sa zaradí medzi tri najteplejšie.