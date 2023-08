V Taliansku vyšetrujú falošné hlásenie o bombe v železničnom tuneli

Rím 10. augusta (TASR) - V železničnom tuneli medzi talianskymi mestami Bologna a Florencia bola na niekoľko hodín prerušená doprava po tom, čo v ňom bola anonymne nahlásená bomba a vlakvedúci spozoroval vnútri tunela skupinu kráčajúcich ľudí. Talianski vyšetrovatelia pracujú s verziou, že by mohlo ísť o čin anarchistov. V stredu to uviedla talianska televízia Rai. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Incident sa odohral ešte v utorok večer na frekventovanej trati medzi Florenciou a Bolognou. Premávka v tuneli musela byť pozastavená na viac ako štyri hodiny. Trať bola napokon opätovne spustená do prevádzky po tom, čo sa v tuneli žiadne výbušné zariadenie nenašlo.



Vyšetrovatelia zistili, že kamery nachádzajúce sa vnútri tunela boli zničené a v jeho blízkosti tiež našli prerezané káble. Médiá dodali, že talianska protiteroristická jednotka DIGOS sa snažila vystopovať mobilný telefón, z ktorého bola bomba anonymne nahlásená.



Agentúra AP upozornila, že len niekoľko hodín pred incidentom úrady zadržali v Janove a ďalších mestách na severe Talianska až deväť podozrivých anarchistov. Polícia ich vyšetruje v súvislosti s podporovaním a podnecovaním k terorizmu.