Taliansko rieši problém mien na hroboch abortovaných plodov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Rím 20. októbra (TASR) - Talianska prokuratúra a úrad na ochranu osobných údajov prešetrujú zverejnenie mien žien, ktoré podstúpili interrupciu alebo potratili, na jednom z cintorínov v Ríme. Ide o časť cintorína, kde sa pochovávajú novorodenci alebo nedonosené plody. Takýmto pohrebným miestam sa v Taliansku hovorí "".Ako v utorok informovala agentúra AP, ľudskoprávne skupiny odsúdili toto označovanie hrobov ako hrubé porušenie práva žien na súkromie, ktoré je chránené zákonom z roku 1978, ktorý v Taliansku legalizoval potraty.V prípade potratu po 20. týždni tehotenstva predpisy v Taliansku vyžadujú pochovanie plodu. Mnohé ženy však uviedli, že s pohrebom vedome nesúhlasili a už vôbec si neželali, aby na náhrobných krížoch boli uvedené ich mená.Škandál vyšiel najavo koncom septembra, keď jedna zo žien, ktoré podstúpili interrupciu, na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook napísala, že na rímskom cintoríne Flaminio našla hrob a kríž so svojím menom.Zároveň sa tak stalo v čase, keď mnoho žien v Taliansku stále častejšie upozorňuje na to, že nájsť lekára, ktorý by bol ochotný vykonať interrupciu, je čoraz ťažšie, i na to, že takéto ženy často čelia aj zlému zaobchádzaniu zo strany personálu gynekologických oddelení. Až 68 percent gynekológov v Taliansku si navyše uplatňuje výhradu vo svedomí a interrupcie nevykonávajú.Združenie pre práva žien Differenza Donna tvrdí, že na zarastených parcelách na rímskom cintoríne Flaminio doposiaľ identifikovalo viac ako 1000 takýchto hrobov. Sú na nich kríže z neopracovaného dreva alebo železných tyčí. Niektoré hroby okrem tabuliek s menom ženy zdobia plyšové zvieratá alebo hračky, značne zničené vplyvom počasia.Vysvetlenie od príslušných rímskych úradov požadujú aj poslanci a úrad na ochranu osobných údajov. V kauze sa angažuje aj bývalá ministerka zdravotníctva Livia Turcová, ktorá navštívila aj inkriminovaný cintorín.Podľa AP zatiaľ nie je jasné, kto celú situáciu spôsobil. Existujú však náznaky, že škandál môže mať viac byrokratických ako ideologických príčin: zo zodpovednosti zaň sa navzájom obviňujú štátne nemocnice, ktoré v Ríme vykonávajú potraty, miestny zdravotný úrad a firma na odvoz odpadu AMA. AMA prevádzkuje aj rímske cintoríny a je známa svojou nefunkčnosťou.Okrem toho platia aj zdanlivo protichodné pravidlá: kým zákon o prerušení tehotenstva zaručuje ženino súkromie, nariadenie z roku 1939 vyžaduje pohreb plodov potratených po 20. týždni tehotenstva. Embryá mladšie ako 20 týždňov sa spaľujú ako špeciálny biologický odpad.AMA citovala ešte ďalšie nariadenie, ktoré od nej vyžaduje identifikáciu všetkých hrobov. AP v tejto súvislosti poznamenala, že aj na iných talianskych cintorínoch sú sektory vyhradené pre pochovanie ľudských plodov, pričom však hroby nie sú označené menami žien.Lekárka Giovanna Scassellatiová, ktoré je primárkou gynekologického oddelenia rímskej nemocnice San Camillo, kde sa vykonávajú interrupcie, pre AP uviedla, že keď k nim ženy prídu na prerušenie tehotenstva, dajú im na výber: buď plod pochovajú ony samy, alebo nechajú nemocnicu, aby to zariadila.