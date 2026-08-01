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V Taliansku vyšetrujú podvodné predaje elektrických skútrov
Vyšetrovanie sa zameriava na podnikateľa z Palerma.
Autor TASR
Palermo 1. augusta (TASR) - Úrady v Taliansku zaistili niekoľko tisíc elektrických skútrov dovezených z Číny, ktoré nespĺňajú bezpečnostné štandardy Európskej únie (EÚ). Vozidlá boli na základe sfalšovaných dokladov predávané ako elektrické bicykle, a preto nepodliehali registrácii, ktorá je v prípade elektrických skútrov povinná. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Vyšetrovanie sa zameriava na podnikateľa z Palerma. Podľa úradov sa dovoz vozidiel realizoval s použitím dokladov, ktoré potvrdzovali ich údajný súlad s bezpečnostnými požiadavkami. Celkovo sa predpokladá, že od roku 2023 bolo do Talianska z Číny dovezených najmenej 6885 takýchto vozidiel.
Finančná polícia odhalila systém zavádzajúcich certifikátov a svoje zistenia predložila colným orgánom. Trhová hodnota skútrov zistených u veľkoobchodníkov a maloobchodníkov vo viacerých regiónoch Talianska sa odhaduje na približne približne päť miliónov eur.
Podnikateľ z Palerma a jeho zamestnanci čelia obvineniam z obchodného podvodu a falšovania listín. Vyšetrovanie sa zameriava aj na možné porušenie predpisov na ochranu spotrebiteľa v dôsledku šírenia klamlivej reklamy na internete a sociálnych sieťach.
Vyšetrovanie sa zameriava na podnikateľa z Palerma. Podľa úradov sa dovoz vozidiel realizoval s použitím dokladov, ktoré potvrdzovali ich údajný súlad s bezpečnostnými požiadavkami. Celkovo sa predpokladá, že od roku 2023 bolo do Talianska z Číny dovezených najmenej 6885 takýchto vozidiel.
Finančná polícia odhalila systém zavádzajúcich certifikátov a svoje zistenia predložila colným orgánom. Trhová hodnota skútrov zistených u veľkoobchodníkov a maloobchodníkov vo viacerých regiónoch Talianska sa odhaduje na približne približne päť miliónov eur.
Podnikateľ z Palerma a jeho zamestnanci čelia obvineniam z obchodného podvodu a falšovania listín. Vyšetrovanie sa zameriava aj na možné porušenie predpisov na ochranu spotrebiteľa v dôsledku šírenia klamlivej reklamy na internete a sociálnych sieťach.