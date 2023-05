V Taliansku zadržali 29 podozrivých prevádzačov z nadnárodnej skupiny

Rím 10. mája (TASR) - Talianska polícia v stredu zadržala 29 podozrivých prevádzačov z nadnárodnej skupiny, ktorá roky nezákonne migrantov dopravovala po mori do Talianska a odtiaľ na sever Európy. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Talianskej polícii pomáhali pri takmer štvorročnom vyšetrovaní úrady z Turecka, Grécka, Belgicka, Nemecka, Švédska, Británie a Maroka.



Policajný zásah, na ktorom sa podieľalo takmer 200 policajtov, sa začal v stredu skoro ráno v niekoľkých talianskych mestách vrátane Milána a Turína.



Podľa vyšetrovateľov platili niektorí migranti až 15.000 eur iba za plavbu z Grécka či Turecka na juh Talianska. Plavby väčšinou absolvovali na dobre vybavených plachetniciach, ktoré nepôsobili ako plavidlá s nelegálnymi migrantmi. Takíto typ utečencov zvyčajne do Talianska prichádza na preplnených gumených člnoch či starých rybárskych lodiach, priblížili talianske úrady.



Prevádzači po príchode na juh Talianska zabezpečili migrantom stravu a ubytovanie a potom ich prevážali na sever Európy, uviedla talianska polícia vo vyhlásení. Zadržaným hrozí obvinenie z napomáhania nelegálnemu prisťahovalectvu a prania špinavých peňazí.



Mnohí z prevádzačov pochádzajú z Ukrajiny či ďalších postsovietskych republík. Lídri skupiny sú podľa talianskej polície najmä z irackého Kurdistanu. Do Európy prevážali najmä migrantov pôvodom z Blízkeho východu.