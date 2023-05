V Taliansku zadržali 61 ľudí podozrivých z členstva v 'Ndranghete

Rím 11. mája (TASR) - Talianska polícia zadržala - v rámci akcie prebiehajúcej v siedmich regiónoch krajiny - 61 osôb podozrivých z členstva v 'Ndranghete, ktorá je v súčasnosti najmocnejšou skupinou organizovaného zločinu v Taliansku. Vo štvrtok to uviedla spravodajská stanica BBC, informuje TASR.



Zatknuté osoby sú podozrivé z viacerých trestných činov vrátane podvodov, obchodovania s drogami, infiltrovania sa do vládnych štruktúr či vykorisťovania miestnych poľnohospodárov.



Do policajnej akcie, ktorá bola zameraná na celkovo 167 osôb, bolo zapojených viac než 500 príslušníkov policajného zboru.



Polícia aj minulý týždeň uskutočnila doposiaľ najväčšiu celoeurópsku raziu proti členom 'Ndranghety, v rámci ktorej zatkla v desiatich štátoch viac ako 100 ľudí. Okrem zatýkania zhabala aj majetok v celkovej hodnote 25 miliónov eur. Súvisiace vyšetrovanie tiež odhalilo, ako fungujú najvyššie stupne mafiánskej hierarchie.



Medzi zadržanými bol aj údajný boss 'Ndranghety Pasquale Bonavota, ktorý bol zatknutý v apríli v Janove.



'Ndrangheta operujúca v regióne Kalábria na juhu Talianska je považovaná za jeden z najväčších a najmocnejších zločineckých syndikátov v Európe. Svoju pôsobnosť rozšírila do všetkých častí sveta a dávno prekonala už aj sicílsku Cosa Nostru, kedysi najväčšiu taliansku mafiánsku organizáciu.