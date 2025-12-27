< sekcia Zahraničie
V Taliansku zadržali 7 ľudí, ktorí údajne zbierali peniaze pre Hamas
Talianske médií informovali, že medzi zadržanými osobami je aj Mohammad Hannoun, líder Palestínskeho združenia v Taliansku.
Autor TASR
Rím 27. decembra (TASR) - Talianska polícia v sobotu uviedla, že zadržala sedem ľudí, ktorí vyzbierali milióny eur pre palestínske militantné hnutie Hamas. Polícia taktiež vydala zatýkacie rozkazy na dve osoby nachádzajúce sa mimo Talianska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Tri združenia oficiálne podporujúce palestínskych civilistov údajne slúžia ako krycia organizácia na financovanie Hamasu a podľa vyhlásenia polície sú predmetom vyšetrovania. Deväť osôb je obvinených z poskytnutia približne sedem miliónov eur pre „združenia sídliace v Gaze, na palestínskych územiach, alebo v Izraeli, vlastniace, kontrolované, alebo napojené na Hamas“.
Polícia tvrdí, že hoci oficiálnym cieľom spomínaných troch združení boli zbierky „na humanitárna účely pre palestínsky ľud,“ viac ako 71 percent percent bolo určených na priame financovanie Hamasu alebo subjektov napojených na toto hnutie. Časť peňazí smerovala „rodinným príslušníkom zapojených do teroristických útokov,“ uviedla polícia vo vyhlásení.
Taliansky minister vnútra Matteo Piantedosi na sociálnej sieti X uviedol, že táto policajná operácia „odhalila správanie a aktivity, ktoré pod zámienkou iniciatív v prospech palestínskeho obyvateľstva skrývali podporu a účasť na teroristických organizáciách“.
