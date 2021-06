V Taliansku zadržali 7 ľudí, poskytli falošné doklady džihádistom

Miláno 11. júna (TASR) - Sedem ľudí zadržala polícia v Miláne a ďalších lombardských mestách pre obvinenia, že poskytli falošné doklady totožnosti militatným islamistom. Ako informovala v piatok agentúra APA s odvolaním sa na políciu, medzi osobami, ktoré týmto spôsobom získali falošné preukazy, bol aj páchateľ teroristického útoku vo Viedni z vlaňajšieho novembra.



Zadržané osoby, ktoré sú podozrivé z členstva v medzinárodnej organizácii špecializujúcej sa na falšovanie dokladov, sú občanmi východoeurópskych krajín. Vyšetrovanie prípadu vedie milánska protiteroristická prokuratúra.



Teroristický útok vo Viedni z 2. novembra 2020, ktorý spáchal prívrženec extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), si vyžiadal štyri obete na životoch a najmenej 22 zranených. Páchateľa Kujtima Fejzulaia, ktorý mal rakúske aj severomacedónske občianstvo, polícia krátko po útoku zastrelila.



Fejzulai bol v decembri 2019 predčasne prepustený z väzenia, kde si odpykával trest za pokus vycestovať do Sýrie a bojovať tam po boku džihádistov z IS.