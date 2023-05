V Taliansku zadržali maloletého, ktorý podporoval Islamský štát

Miláno 30. mája (TASR) — Talianske úrady zadržali maloletého občana Talianska s cudzokrajným pôvodom, podozrivého z podpory teroristickej organizácie Islamský štát (IS), ktorá údajne plánovala útok s použitím výbušnín v oblasti, kde mladík žil. V utorok to oznámila miestna polícia, na ktorú sa odvoláva agentúra AP.



Maloletú osobu zadržali v severotalianskej provincii Bergamo minulý piatok pre podozrenie zo spolčovania sa s cieľom páchania teroristických činov, absolvovania teroristického výcviku, propagovania terorizmu a podnecovania na spáchanie trestného činu.



Talianske úrady ďalej uviedli, že minulý týždeň boli v Európe a Spojených štátoch zatknutí ďalší mladí ľudia, ktorí tiež podporovali IS. Ďalšie podrobnosti však nezverejnili.



Vyšetrovatelia oznámili, že podozrivý, ktorého sledovala talianska rozviedka, sa rýchlo zradikalizoval, na internete zverejňoval teroristickú propagandu a inicioval uskutočnenie plánov na útok s použitím výbušniny.



Zatknutie schválil súd pre maloletých v meste Brescia v Lombardsku. Vyšetrovatelia našli u podozrivého videá popráv, manuály k zbraniam, ako aj návody na výrobu výbušných zariadení, ktoré odovzdával skupine mladých podporovateľov IS v iných krajinách a nabádal ich na spáchanie násilných činov.