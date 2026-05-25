V Taliansku zadržali muža napojeného na Islamský štát
Autor TASR
Rím 25. mája (TASR) - Talianska polícia zadržala 22-ročného Taliana marockého pôvodu, ktorý je obvinený z verbovania na účely terorizmu v Taliansku i v zahraničí, uviedli v pondelok súdne zdroje. TASR o tom informuje podľa správy agentúry ANSA.
Muža zadržala polícia v meste Reggio Emilia na základe vyšetrovania a príkazu prokuratúry v Bologni, pričom išlo o spoločnú operáciu oboch policajných zložiek.
Vyšetrovatelia zistili, že muž údajne vyjadril zámer vyjsť do centra mesta ozbrojený nožom s cieľom ublížiť iným ľuďom. Po predvedení na policajnú stanicu vyšlo najavo, že bol v kontakte s osobou podozrivou z podpory džihádistickej organizácie Islamský štát (IS), ktorá mu ponúkla výcvik a financovanie na uskutočnenie útoku v Taliansku alebo v zahraničí.
On s tým údajne súhlasil a rovnako ako v minulosti sa vyhlásil za stúpenca Islamského štátu. Muža vzali do policajnej väzby, píše ANSA.
Začiatkom tohto mesiaca vrazil Talian takisto marockého pôvodu s psychickými problémami autom do chodcov v Modene a zranil osem ľudí. Prokuratúra v tomto prípade teroristický motív vylúčila.
