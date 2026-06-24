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V Taliansku zahynuli počas horúčav štyria ľudia
O život prišli dvaja poľnohospodári z oblasti miest Lodi a Piacenza, človek bez domova v Neapole a muž na cintoríne v obci Garlasco.
Autor TASR
Rím 24. júna (TASR) - Súčasná vlna horúčav si v stredu vyžiadala štyri obete v Taliansku. O život prišli dvaja poľnohospodári z oblasti miest Lodi a Piacenza, človek bez domova v Neapole a muž na cintoríne v obci Garlasco. Informovala o tom agentúra ANSA, píše TASR.
Talianske ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo v 16 mestách vrátane Florencie, Milána, Ríma, Turína a Verony najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami. Znamená to, že ohrození sú aj zdraví ľudia. Situácia sa podľa rezortu môže ešte zintenzívniť a svoj vrchol dosiahne medzi nedeľou a pondelkom.
Obete hlásili aj v Španielsku. Dvaja starší ľudia - 90 ročná žena neďaleko Bilbaa a 68-ročný muž v Almeríi - zomreli na úpal po niekoľkých dňoch, počas ktorých teploty presahovali 40 stupňov Celzia.
Vo Francúzsku, ktoré sa nachádza v epicentre súčasných extrémnych podmienok, podľa tamojších úradov zomrelo od štvrtka najmenej 48 ľudí, ktorí sa utopili, keď sa snažili schladiť. Dve deti vo veku dva a štyri roky zomreli v zaparkovanom aute v dôsledku extrémnych teplôt.
Talianske ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo v 16 mestách vrátane Florencie, Milána, Ríma, Turína a Verony najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami. Znamená to, že ohrození sú aj zdraví ľudia. Situácia sa podľa rezortu môže ešte zintenzívniť a svoj vrchol dosiahne medzi nedeľou a pondelkom.
Obete hlásili aj v Španielsku. Dvaja starší ľudia - 90 ročná žena neďaleko Bilbaa a 68-ročný muž v Almeríi - zomreli na úpal po niekoľkých dňoch, počas ktorých teploty presahovali 40 stupňov Celzia.
Vo Francúzsku, ktoré sa nachádza v epicentre súčasných extrémnych podmienok, podľa tamojších úradov zomrelo od štvrtka najmenej 48 ľudí, ktorí sa utopili, keď sa snažili schladiť. Dve deti vo veku dva a štyri roky zomreli v zaparkovanom aute v dôsledku extrémnych teplôt.