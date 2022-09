V Taliansku zakotvila loď so 459 zachránenými migrantmi

Rím 4. septembra (TASR) — Do juhotalianskeho prístavu Taranto dorazila v nedeľu loď Ocean Viking humanitárnej organizácie SOS Méditerranée so 459 ľuďmi na palube, ktorých posádka zachránila v uplynulých dňoch v rámci desiatich misií. Medzi nimi je aj 60 maloletých osôb bez sprievodu, informovala agentúra APA s odvolaním sa na oznámenie SOS Méditerranée.



Približne 210 migrantov pochádza z Bangladéša, 120 z Egypta, ostatní z krajín ako Eritrea, Tunisko, Pakistan, Somálsko, Etiópia, Palestína a Nigéria.



Po vylodení boli migranti podrobení zdravotnej prehliadke. Organizácia zdôraznila, že všetci sú vyčerpaní z cesty v extrémnych podmienkach.



Od začiatku tohto roka sa do Talianska po nebezpečnej plavbe cez Stredozemné more dostalo 58.451 migrantov. V rovnakom období v roku 2021 ich bolo 39.478, oznámilo talianske ministerstvo vnútra.



Migranti sú opäť horúcou témou prebiehajúcej predvolebnej kampane v Taliansku. Parlamentné voľby vypísané na 25. septembra má podľa prieskumov veľkú šancu vyhrať aliancia pravicových a stredopravicových strán.



SOS Méditerranée a Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) v tejto súvislosti opäť kritizovali absenciu dlhodobejšieho riešenia situácie s migrantmi v oblasti Stredozemného mora. To podľa nich zahŕňa bezpečné a regulárne migračné trasy a zabezpečenie prístupu k ochrane pre tých, ktorí prichádzajú do Európy vlastnými silami. Vyzvali európske a pridružené štáty, aby prejavili solidaritu, rešpektovali medzinárodné námorné právo a chránili základné ľudské práva.