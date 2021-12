Zatkli bývalého albánskeho generálneho prokurátora, ktorý bol na úteku

Tirana 14. decembra (TASR) - Bývalého albánskeho generálneho prokurátora Adriatika Llallu, ktorý zo svojej vlasti utiekol po tom, ako ho odsúdili za korupciu, zatkli v Taliansku. Oznámila to v pondelok albánska polícia, z ktorej vyhlásenia citovala agentúra AFP.



Llallu zadržali na základe medzinárodného zatykača a vydajú ho do Albánska, priblížila polícia bez ďalších podrobností.



Tohto, kedysi jedného z najvplyvnejších mužov Albánska, odsúdili v máji v jeho vlasti na dva roky väzenia. Llalla z vlasti utiekol krátko predtým, ako verdikt nadobudol v novembri právoplatnosť. Verdikt sa týkal nepravdivých informácií, ktoré poskytol o svojom nelegálne nadobudnutom majetku.



Išlo konkrétne o jeho byt v prímorskom meste Drač a viac ako dva hektáre pôdy, v celkovej hodnote viac ako milión eur.



Podľa verdiktu albánskeho súdu 52-ročný Llalla "nevedel vysvetliť", kde získal peniaze na kúpu nehnuteľností ani na svoje zahraničné cesty do Nemecka či USA. Súd mu zároveň na nasledovných päť rokov zakázal vykonávať akúkoľvek verejnú funkciu.



V roku 2018 nepovolili Llallovi s rodinou USA vstup na svoje územie, a to pre jeho účasť na rozsiahlych korupčných praktikách.



Llalla bol generálnym prokurátorom v rokoch 2012-2017. Je dosiaľ najvyššie postaveným albánskym verejným činiteľom, ktorého odsúdil tamojší osobitný súd pre korupciu a organizovaný zločin. Ide o inštitúciu, ktorá bola založená v roku 2019 v rámci snáh Albánska o očistu tamojšej justície sužovanej korupciou.



Pod tlakom Európskej únie, ktorej členom by sa Albánsko chcelo stať, nariadila Tirana približne 800 sudcom a prokurátorom, aby - v snahe vykoreniť korupciu - priznali svoje majetky. Približne 200 z nich následne zo svojej funkcie odstúpilo, alebo ich prepustili, pričom sa tak chceli vyhnúť takýmto daňovým previerkam.