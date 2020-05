V Taliansku zatkli desať ľudí v rámci vyšetrovania kalábrijskej mafie

Rím 26. mája (TASR) - Talianska polícia zatkla v utorok desať ľudí v rámci vyšetrovania aktivít kalábrijskej mafie 'Ndrangheta na cintoríne v severotalianskom meste Modena, informovala agentúra AP.



Podľa polície išlo o dva klany mafie 'Ndrangheta, ktoré rozhodovali, aké firmy môžu na predmetnom cintoríne vykonávať stavebné práce a pohreby.



Kalábrijská 'Ndrangheta patrí spolu so sicílskou organizáciou Cosa Nostra a neapolskou mafiou Camorra k najdôležitejším organizovaným zločineckým skupinám v Taliansku. Pôsobí i v zahraničí - okrem iného v Nemecku, Severnej Amerike či Austrálii.



Vedúce postavenie má 'Ndrangheta najmä v pašovaní kokaínu do Európy, ale jej členovia už prenikli aj na taliansky sever do odvetvia priemyslu.



Informácie, ktoré viedli k utorňajším zatknutiam, pochádzali z odpočúvaných telefonických rozhovorov a od bývalých členov mafie, ktorí začali spolupracovať s úradmi.