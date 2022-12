V Taliansku zatkli dve Nemky, ktorým našli 46 kilogramov kokaínu

Rím 11. decembra (TASR) - V severnom Taliansku zadržali dve Nemky po tom ako sa v ich aute pri hraničnej kontrole údajne našlo 46 kilogramov kokaínu. Oznámila to polícia, informuje agentúra DPA.



Zhabané drogy boli rozdelené do 38 balíčkov, ktoré boli ukryté po celom aute. Ich trhová hodnota prevyšuje 1 milión eur.



Polícia uviedla, že ženy začala podozrievať, keď vyhýbavo odpovedali na otázky o dôvode svojej cesty. Padli aj otázky o pravosti ich totožnosti, čo viedlo k detailnejšej obhliadke auta.



Ženy boli prevezené do Trenta, kde sudca rozhodol o ich zadržaní.