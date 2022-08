V Taliansku zomrel bojovník proti fašizmu Mario Fiorentini

Rím 10. augusta (TASR) - Taliansky bojovník proti fašizmu Mario Fiorentini, s najväčším počtom vyznamenaní vo svojej krajine, zomrel v utorok v rímskej nemocnici. Mal 103 rokov. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Úmrtie oznámila rímska pobočka Talianskeho národného združenia partizánov. Fiorentini sa stal počas druhej svetovej vojny legendou, pretože dokázal štyrikrát ujsť z nacistických väzení. V decembri 1943 hodil ručný granát na nacistické nákladné auto neďaleko rímskej väznice, kde boli medzi väzňami dvaja budúci talianski prezidenti - Giuseppe Saragat a Sandro Pertini.



"Zámerom evidentne bolo zaútočiť na nacistov, ale takisto dať vedieť dvoch väzneným antifašistom, že odboj v Ríme je stále silný a aktívny," napísal taliansky denník Corriere della Sera o jeho čine. Fiorentini potom napriek nemeckej paľbe unikol na bicykli. Po oslobodení Talianska v roku 1945 sa oženil so spolubojovníčkou z hnutia odporu Luciou Ottobriniovou. Zomrela v roku 2015.



Taliansko po vojne jeho odvážne činy ocenilo tromi striebornými medailami za odvahu a tromi vojnovými krížmi za zásluhy. On sám odmietol príležitosť uchádzať sa o kreslo v parlamente a namiesto toho získal akademickú hodnosť v odbore matematika. Neskôr učil na univerzitách v Taliansku, Kanade a Spojených štátoch. V roku 2018 napísal ako spoluautor knihu o matematike “Zero One Infinity/Entertainment for the mind” (Nula, jeden, nekonečno/Zábava pre myseľ), ktorá prinášala matematické kuriozity pre stredoškolákov.



Fiorentini viedol "život plný vášne, vedy, lásky k slobode. Stratili sme veľkého Taliana," uviedol v utorok taliansky minister kultúry Dario Franceschini.