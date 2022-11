V Taliansku zriadili prvú celoštátnu mapu fašistických pamiatok

Rím 23. novembra (TASR) - Viac než 1400 pamätníkov, pouličných značiek a pamätných tabúľ pripomínajúcich fašizmus bolo na internete zverejnených v rámci prvého celonárodného pokusu o zdokumentovanie symbolov režimu Benita Mussoliniho, ktoré sú stále súčasťou talianskej mestskej krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Zatiaľ čo sa Nemecko po druhej svetovej vojne systematicky zbavovalo všetkých stôp nacistického režimu Adolfa Hitlera, Taliani k odstraňovaniu stôp po 21-ročnej Mussoliniho diktatúre pristupovali oveľa menej dôsledne.



Webovú stránku "Miesta fašizmu" (www.luoghifascismo.it) po štyroch rokoch výskumu v utorok predstavil Národný inštitút Ferruccia Parriho (INFP) - historický výskumný ústav so sídlom v Miláne.



Na zmienenej webovej stránke sú uvedené známe pamiatky ako napríklad obelisk v Ríme, na ktorom je obrovským písmom napísané "Mussolini Dux" (Mussolini vodca), ako aj menej známe pamätníky z čias fašizmu v celej krajine.



"Ide iba o čiastočné sčítanie. Veľmi dobre vieme, že to nie je kompletný zoznam, stále na tom pracujeme," povedal bádateľ a správca danej webovej stránky Igor Pizzirusso.



Dodal, že platforma bude rozširovaná o návrhy zo strany verejnosti, ktoré budú overené odborníkmi, pričom krátko po zverejnení webovej stránky prišiel už zhruba tucet podnetov.



Taliansko má komplikovaný vzťah so svojou fašistickou minulosťou, ktorá je teraz pod väčším drobnohľadom. V októbri totiž zložila prísahu ako premiérka Giorgia Meloniová, krajne pravicová politička, ktorá v mladosti obdivovala Mussoliniho.



Meloniová, ktorej strana Bratia Talianska (FdI) zvíťazila v septembrových voľbách, trvá na tom, že ona a jej kolegovia prijali hlavný prúd konzervativizmu. Politička tvrdí, že "talianska pravica už desaťročia posiela fašizmus do histórie".