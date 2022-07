V talianskych Alpách zahynul ďalší Čech, spadol do hĺbky 400 metrov

Rím 6. júla (TASR) - V talianskych Alpách zahynul český horolezec, ktorý spadol pri výstupe na horu Ortles. Muž sa údajne zrútil do krátera, ktorý má hĺbku 400 metrov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA a Českej televízie.



Podľa spravodajcu Českej televízie je miesto, odkiaľ muž spadol, považované za poslednú základňu pred výstupom na ikonický vrch vysoký 3905 metrov. Na miesto bol okamžite vyslaný vrtuľník, záchranári mužovi však už nedokázali pomôcť.



Jeho smrť potvrdilo aj ministerstvo zahraničných vecí ČR. "Bol súčasťou väčšej skupiny turistov, ktorí cestovali spolu. Všetci ostatní by mali byť v poriadku," uviedla hovorkyňa ministerstva Lenka Do. Ďalšie informácie zisťuje generálny konzulát v Miláne, ktorý je podľa hovorkyne v spojení s talianskou políciou.



Ortles alebo Ortler je s nadmorskou výškou 3905 metrov najvyššie položenou horou vo Východných Alpách mimo pohoria Bernina. Je to najvyšší bod Južných vápencových Álp, Južného Tirolska v Taliansku, Tirolska celkovo a do roku 1919 aj Rakúsko-Uhorska.