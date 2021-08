V talianskych mestách bude najvyšší stupeň varovania pred horúčavami

Rím 10. augusta (TASR) - Počet talianskych miest, kde v dôsledku možného vplyvu horúčav na zdravie obyvateľstva vyhlásia najvyšší stupeň varovania, stúpne vo štvrtok zo súčasných štyroch na desať. Varovanie pred mimoriadnymi horúčavami sa okrem iných týka miest Terst, Bologna, Bari, Palermo i metropoly Rím, uviedla v utorok talianska vláda. Informuje o tom agentúra APA.



Talianske ministerstvo zdravotníctva varovalo pred negatívnymi dôsledkami horúčav na zdravie všetkých skupín obyvateľstva vrátane zdravých ľudí, rizikových skupín, starších ľudí i detí.



Podľa predpovedí by sa mali teploty v častiach južného Talianska vyšplhať až do 48 stupňov Celzia. Do takejto výšky ich vyženie subtropická oblasť vysokého tlaku vzduchu, ktorá dostala v anglosaskej jazykovej oblasti meno Lucifer.



Na pohotovostiach v nemocniciach hlavného mesta Rím ošetrovali starých ľudí, ktorí trpeli akútnym nedostatkom tekutín.



V dôsledku horúčav začali Taliani masovo nakupovať predovšetkým do klimatizácie a stúpa aj konzumácia zmrzliny, píše APA.