V talianskych nemocniciach môžu pracovať ukrajinskí lekári

Kyjev/Rím 22. marca (TASR) - Ukrajinskí lekári a ošetrovatelia budú môcť predbežne do 4. marca 2023 svoje povolanie vykonávať v nemocniciach v Taliansku. Vyplýva to z dekrétu talianskej vlády, ktorý vstúpil do platnosti v utorok. Informovala o tom agentúra APA.



Lekári a ošetrovatelia môžu podľa výnosu svoje povolanie vykonávať vo verejných alebo súkromných zdravotníckych zariadeniach v Taliansku na základe kvalifikácie nadobudnutej v zahraničí a regulovanej smernicami Európskej únie. Možný bude dočasný pracovný pomer alebo nezávislá spolupráca.



"Je to skvelá správa a pozitívna príležitosť pre ukrajinských lekárov i pre nás. Konkrétne počty na stole nie sú. V nasledujúcich dňoch budeme mať predstavu o tom, koľko bude lekárov a kedy budú môcť s prácou začať," povedal štátny tajomník talianskeho ministerstva zdravotníctva Andrea Costa v rozhovore pre televíznu stanicu Tg24.



Zdravotnícky personál z Ukrajiny môže v Taliansku začať s prácou ihneď, píše APA. Taliansko čelí prudkému odlivu nemocničných lekárov – pod tlakom pandémie koronavírusu mnoho lekárov odišlo z verejných zdravotníckych zariadení a začalo pracovať na voľnej nohe; mnohí sa rozhodli aj pre predčasný odchod do penzie.



Ukrajinskí odborníci majú obsadiť chýbajúce posty. Taliansky zdravotnícky personál je preťažený aj v dôsledku odchodu nezaočkovaných zdravotníkov z kliník, pripomína APA. V krajine suspendovali 2254 lekárov i zubných lekárov, ktorí sa odmietli dať zaočkovať proti koronavírusu.