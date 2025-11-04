< sekcia Zahraničie
V Tanzánii po povolebnom násilí čiastočne zrušili zavedené obmedzenia
Nairobi 4. novembra (TASR) - V Tanzánii po povolebných násilnostiach, ktoré si podľa opozície vyžiadali stovky obetí, tamojšie úrady čiastočne zrušili zavedené obmedzenia vrátane zákazu vychádzania a blokovania internetu.
Podľa oficiálnych výsledkov v minulotýždňových voľbách so ziskom takmer 98 percent hlasov zvíťazila prezidentka Samia Suluhu Hassanová. Opozícia však toto hlasovanie označila za podvod: viacerí jej poprední predstavitelia boli totiž pred voľbami uväznení alebo im znemožnili kandidovať.
V deň konania volieb vypukol naprieč krajinou chaos. Davy demonštrantov zaplavili ulice Dar es Salaamu a iných miest, strhávali prezidentkine plagáty a útočili na políciu a volebné miestnosti. Vláda reagovala vypnutím internetu a vyhlásením výnimočného stavu. Podľa opozície počas protestov po zásahoch bezpečnostných síl zahynuli stovky účastníkov.
„Dúfam, že násilie sa už nebude opakovať,“ citovala AFP 32-ročná predavačku potravín.
Diplomatický zdroj francúzskej agentúry uviedol, že existujú dôveryhodné správy o stovkách, možno až tisícoch úmrtí, ktoré zaznamenali v nemocniciach po celej Tanzánii.
Tieto tvrdenia však nateraz nebolo možné nezávisle overiť. Prezidentka prisľúbila, že „násilné incidenty, ktoré viedli k strate životov“, úrady vyšetria. Oficiálny počet obetí nepokojov vláda zatiaľ nezverejnila.
Násilné zásahy proti protestujúcim medzičasom v utorok odsúdila ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW), ktorá vyzvala vládu, aby vyvodila zodpovednosť za všetky úmrtia súvisiace s voľbami. Podľa HRW dochádzalo k streľbe na obyvateľov z bezprostrednej blízkosti.
Hoci úplné odpojenie internetu úrady čiastočne zrušili, overiteľné informácie z tejto východoafrickej krajiny sú podľa AFP naďalej ťažko dostupné. Polícia v pondelok večer pohrozila potrestaním každého, kto by šíril zábery, ktoré by mohli vyvolať paniku alebo znižovať dôstojnosť ľudského života. Toto varovanie vydala krátko po obnovení prístupu na internet, keď ľudia začali zverejňovať neoverené fotografie údajných tiel obetí protestov.
Polícia ešte v pondelok oznámila odvolanie zákazu vychádzania. Po takmer úplnom zastavení dopravy začali opäť premávať niektoré autobusy verejnej dopravy a pred znovuotvorenými čerpacími stanicami sa v čase prudko zvýšených cien pohonných hmôt začali tvoriť dlhé rady ľudí.
