V Tbilisi bola ďalšia demonštrácia za členstvo Gruzínska v EÚ

Tbilisi 4. júla (TASR) — V gruzínskej metropole Tbilisi sa v nedeľu konala ďalšia demonštrácia, ktorej účastníci požadovali odstúpenie vlády pre jej neschopnosť formálne zabezpečiť kandidatúru na členstvo v Európskej únii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Na summite EÚ, ktorý sa konal 23. a 24. júna, získali Ukrajina a Moldavsko štatút kandidátskych krajín na vstup do EÚ. Gruzínsku poskytla EÚ európsku perspektívu, na udelenie štatútu kandidátskej krajiny však ešte musí uskutočniť viacero reforiem.



Deň po skončení summitu vyšlo do ulíc najmenej 120.000 ľudí. V nedeľu večer sa pred gruzínskym parlamentom zhromaždilo viac ako 35.000 demonštrantov, ktorí podľa spravodajcu agentúry AFP zablokovali dopravu na hlavnom cestnom ťahu. Protesty organizované prodemokratickými organizáciami podporujú aj opozičné strany.



Demonštranti mávali vlajkami Gruzínska a EÚ, spievali štátnu hymnu a mnohí držali transparenty s nápisom "My sme Európa".



"Naša demonštrácia je zameraná na historický cieľ európskej integrácie Gruzínska," povedal davu jeden z organizátorov zhromaždenia, prominentný spisovateľ a občiansky aktivista Laša Bugadze. "Reakcia vlády na naše konštruktívne, pokojné a nenásilné protesty bola úplne neadekvátna," dodal. Reagoval tým na stanovisko vládnucej strany Gruzínsky sen, ktorá obvinila opozíciu, že organizovaním protivládnych zhromaždení chce zvrhnúť vládu.



Organizátori zhromaždenia predtým na Facebooku vyzvali Bidzinu Ivanišviliho, zakladateľa strany Gruzínsky sen, aby sa "vzdal výkonnej moci a preniesol ju ústavným spôsobom na vládu národnej jednoty". Nový kabinet podľa nich "uskutoční reformy požadované EÚ, ktoré nám automaticky prinesú štatút kandidáta na členstvo v EÚ".



Ivanišvili, bývalý premiér a najbohatší muž Gruzínska, je považovaný za silného muža v zákulisí vládnucej strany Gruzínsky sen, hoci sa oficiálne stiahol z politiky. V júni prijal Európsky parlament nezáväzné uznesenie o uvalení sankcií na Ivanišviliho za jeho "deštruktívnu úlohu" v politickom a hospodárskom živote Gruzínska. Ten však trvá na tom, že v politike sa neangažuje.



Vstup do EÚ a Severoatlantickej aliancie je zakotvený v gruzínskej ústave. Podľa prieskumov verejnej mienky ho podporuje najmenej 80 percent obyvateľstva.